Анри побывал в раздевалке сборной Франции после игры с Марокко

сегодня, 13:26

Бывший футболист сборной Франции посетил раздевалку национальной команды после победы над Марокко в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 (2:0).

Победитель чемпионата мира 1998 года поприветствовал всех футболистов и поздравил их с третьим подряд выходом в полуфинал ЧМ . В разговоре с нападающим он даже признался, что «потерял дар речи» от такого достижения. Анри также встретился с некоторыми игроками, которых ранее тренировал, такими как и . С ними он работал в молодёжной сборной Франции с 2023 по 2024 год.

Также Анри, работающий во время турнира в США , Мексике и Канаде комментатором и экспертом Fox News, поделился своим тактическим анализом:

Больше всего меня впечатлила способность команды отбирать мяч. То, что команда делает без мяча, просто невероятно.

Теперь специалист хочет, чтобы «трёхцветные» добились большего, признавая при этом, что выход в полуфинал является великолепным результатом.