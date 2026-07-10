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Анри побывал в раздевалке сборной Франции после игры с Марокко

сегодня, 13:26
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри посетил раздевалку национальной команды после победы над Марокко в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 (2:0).

Победитель чемпионата мира 1998 года поприветствовал всех футболистов и поздравил их с третьим подряд выходом в полуфинал ЧМ. В разговоре с нападающим Килианом Мбаппе он даже признался, что «потерял дар речи» от такого достижения. Анри также встретился с некоторыми игроками, которых ранее тренировал, такими как Куадио Коне и Манес Аклиуш. С ними он работал в молодёжной сборной Франции с 2023 по 2024 год.

Также Анри, работающий во время турнира в США, Мексике и Канаде комментатором и экспертом Fox News, поделился своим тактическим анализом:

Больше всего меня впечатлила способность команды отбирать мяч. То, что команда делает без мяча, просто невероятно.

Теперь специалист хочет, чтобы «трёхцветные» добились большего, признавая при этом, что выход в полуфинал является великолепным результатом.

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