Джикия задумался бы о будущем, если бы не подписал контракт летом

сегодня, 13:38

Защитник «Локомотива» ответил на вопрос, готов ли был рассматривать возможность продолжения карьеры не в России.

Футболист присоединился к московскому клубу в июне в качестве свободного агента, до этого с лета прошлого года он выступал в Турции за «Антальяспор».