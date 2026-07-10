Джикия задумался бы о будущем, если бы не подписал контракт летом

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия ответил на вопрос, готов ли был рассматривать возможность продолжения карьеры не в России.
Футболист присоединился к московскому клубу в июне в качестве свободного агента, до этого с лета прошлого года он выступал в Турции за «Антальяспор».
Нет, я сразу хотел в «Локомотив». Скажу честно, если бы у меня не получилось подписать контракт летом — я бы задумался о своём будущем в футболе... Не хотелось испытывать те же эмоции, что и в последние два года. Не для этого создан — хочется делать что-то большое, пока есть силы.