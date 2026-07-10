Буадди не жалеет, что решил играть за Марокко

Полузащитник сборной Марокко Айюб Буадди после матча с Францией в 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 (0:2) высказался о своём решении выступать за марокканскую команду на взрослом уровне.
Он присоединился к африканской сборной в мае, а ранее представлял Францию на молодёжном уровне и даже был капитаном команды до 21 года в марте. Хавбек родился и вырос на севере Франции.
Я абсолютно ни о чём не жалею, выбрав Марокко. Всегда говорил, что это был выбор от всего сердца, очень горжусь тем, что представляю Марокко, независимо от того, что произойдёт.
Самое важное сейчас — то, что мы все — игроки, тренерский штаб — знаем: что бы ни случилось, всегда будем отдавать все силы за эту форму.
Мы гордимся, хотя и надеялись как можно больше порадовать марокканский народ. В будущих турнирах будем знать, что нам ещё нужно улучшить, чтобы пройти как можно дальше.
Будем продолжать работать и совершенствоваться.
Удивительное рядом:
Рассказывая о событиях мундиаля, дикторша американского телеканала ABC-7 Эбигейл Велес заявила следующее:
"Игрок сборной США Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины. То есть команда США играла сразу против двух небольших стран.. "
Вот так вот..
Чего только не случается в наше просвещённое время)))
А так молодец, удачи
Удачи и успехов парню!