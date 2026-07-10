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Буадди не жалеет, что решил играть за Марокко

сегодня, 13:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Полузащитник сборной Марокко Айюб Буадди после матча с Францией в 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 (0:2) высказался о своём решении выступать за марокканскую команду на взрослом уровне.

Он присоединился к африканской сборной в мае, а ранее представлял Францию на молодёжном уровне и даже был капитаном команды до 21 года в марте. Хавбек родился и вырос на севере Франции.

Я абсолютно ни о чём не жалею, выбрав Марокко. Всегда говорил, что это был выбор от всего сердца, очень горжусь тем, что представляю Марокко, независимо от того, что произойдёт.

Самое важное сейчас — то, что мы все — игроки, тренерский штаб — знаем: что бы ни случилось, всегда будем отдавать все силы за эту форму.

Мы гордимся, хотя и надеялись как можно больше порадовать марокканский народ. В будущих турнирах будем знать, что нам ещё нужно улучшить, чтобы пройти как можно дальше.

Будем продолжать работать и совершенствоваться.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 14:19, ред.
Надеюсь, модераторы простят мне этот офтопчик..


Удивительное рядом:
Рассказывая о событиях мундиаля, дикторша американского телеканала ABC-7 Эбигейл Велес заявила следующее:

"Игрок сборной США Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины. То есть команда США играла сразу против двух небольших стран.. "

Вот так вот..
Чего только не случается в наше просвещённое время)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:16
Ну не скажет же он, что сожалеет щас))
А так молодец, удачи
112910415
112910415
сегодня в 14:12
браво, звездой сильной сборной Марокко будешь !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:59
Красава. Отлично выступил на турнире, и это в 18 лет.
Удачи и успехов парню!
Гость
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