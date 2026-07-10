Буадди не жалеет, что решил играть за Марокко

сегодня, 13:53

Полузащитник сборной Марокко после матча с Францией в 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 (0:2) высказался о своём решении выступать за марокканскую команду на взрослом уровне.

Он присоединился к африканской сборной в мае, а ранее представлял Францию на молодёжном уровне и даже был капитаном команды до 21 года в марте. Хавбек родился и вырос на севере Франции.