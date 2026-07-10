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В ФИФА вдвое больше сторонников возвращения России, чем противников

сегодня, 14:22

Возможность возвращения России на международные соревнования на данный момент готовы поддержать ориентировочно 14–16 членов Международной федерации футбола (ФИФА). Такие данные приводит Sport24 со ссылкой на оценки источников и текущую расстановку сил внутри Совета ФИФА.

Около 7–9 функционеров могут выступить против подобного решения. Ещё примерно 12–14 представителей занимают нейтральную или выжидательную позицию. Именно эта группа, по мнению собеседников источника, может в результате определить исход обсуждения, если вопрос о возвращении российских сборных и клубов будет официально вынесен на рассмотрение Совета ФИФА.

Самой жёсткой позиции в европейском блоке придерживаются представители Англии, Германии, Румынии и Бельгии. Единение существует в африканском блоке Совета ФИФА, который поддерживает возвращение команд из России.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:40
Да хоть усрись , но пока идёт СВО ,нас там не будет .
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:27, ред.
Одним словом - румыне
Гость
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