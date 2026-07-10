В ФИФА вдвое больше сторонников возвращения России, чем противников

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Возможность возвращения России на международные соревнования на данный момент готовы поддержать ориентировочно 14–16 членов Международной федерации футбола ( ФИФА ). Такие данные приводит Sport24 со ссылкой на оценки источников и текущую расстановку сил внутри Совета ФИФА .

Около 7–9 функционеров могут выступить против подобного решения. Ещё примерно 12–14 представителей занимают нейтральную или выжидательную позицию. Именно эта группа, по мнению собеседников источника, может в результате определить исход обсуждения, если вопрос о возвращении российских сборных и клубов будет официально вынесен на рассмотрение Совета ФИФА .