Мбаппе объяснил нереализованный пенальти

Нападающий сборной Франции прокомментировал пенальти, который он не смог реализовать в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой Марокко (2:0). Слова игрока приводит портал Footmercato.

Удар форварда отбил вратарь марокканцев . Во втором тайме Мбаппе отметился голом и результативной передачей на Усмана Дембеле.

Ситуация была непростой. Арбитр сначала дал пенальти, я начал готовиться к удару, затем он сказал, что будет просмотр эпизода. Это сбило мне концентрацию, так как раньше я с подобным никогда не сталкивался.