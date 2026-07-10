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Мбаппе объяснил нереализованный пенальти

сегодня, 14:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал пенальти, который он не смог реализовать в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой Марокко (2:0). Слова игрока приводит портал Footmercato.

Удар форварда отбил вратарь марокканцев Яссин Буну. Во втором тайме Мбаппе отметился голом и результативной передачей на Усмана Дембеле.

Ситуация была непростой. Арбитр сначала дал пенальти, я начал готовиться к удару, затем он сказал, что будет просмотр эпизода. Это сбило мне концентрацию, так как раньше я с подобным никогда не сталкивался.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:46
Всё гораздо проще- не надо танцевать перед ударом. Разбежался и ударил, желательно сильно, но аккуратно, как говорил, Неподражаемый А.Д.Папанов...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:13
Копирует Месси
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:59
Это не оправдание, будем реалистами, ему просто не повезло, что голкипер угадал направление
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