Названы федерации, которые против возвращения России

сегодня, 15:39

По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по-прежнему максимально жёсткое отношение к теме возвращения российских команд.

Ряд национальных ассоциаций продолжает выступать категорически против участия сборных и клубов из России в турнирах под эгидой УЕФА , и не готовы рассматривать возможность проведения официальных матчей с нашими командами.

В числе таких федераций: Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, страны Балтии и Румыния.

Позиция этих ассоциаций в настоящее время считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола в европейские турниры.