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Названы федерации, которые против возвращения России

сегодня, 15:39

По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему максимально жёсткое отношение к теме возвращения российских команд.

Ряд национальных ассоциаций продолжает выступать категорически против участия сборных и клубов из России в турнирах под эгидой УЕФА, и не готовы рассматривать возможность проведения официальных матчей с нашими командами.

В числе таких федераций: Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, страны Балтии и Румыния.

Позиция этих ассоциаций в настоящее время считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола в европейские турниры.

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Все комментарии
Ольга Подкопаева
Ольга Подкопаева
сегодня в 16:10
Нет Испании, Португалии и Италии. Прогресс вроде....
Capral
Capral
сегодня в 16:06
А кстати, где Италия и Испания, почему они не фигурируют- ни "за" ни "против"? Или как обычно, воздержались?
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 16:01
Это понятно всё поимённо....Но когда у фифы появятся аргументы для исключения английских кантонов - уэльса, шотландии, ирландии??? сев, ирланлия - ольстер от них вроде воздержалась получается....На олимпиадах слабаки велкобританией носятся.
Capral
Capral
сегодня в 15:43
Нехило.))) Даже не ожидал столько "друзей"...
Как в миниатюре у Петросяна: "Друг познается в биде"))).
Гость
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