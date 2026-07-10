ФИФА может принять решение по России до жеребьёвки отбора Евро

сегодня, 15:57

По информации источника, в Международной федерации футбола ( ФИФА ) продолжается работа над вариантами возможного возвращения России. Однако сам процесс может занять продолжительное время, поскольку требуется консультация с Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и национальными федерациями.

Источники Sport24 утверждают, что один из ключевых ориентиров для ФИФА — календарь европейских соревнований, а итоговое решение желательно принять до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, запланированной на 6 декабря 2026-го в Белфасте. Именно после неё будет проходить формирование квалификационного цикла, стартующего весной 2027-го.

При благоприятном развитии событий вопрос возвращения сборных России может быть рассмотрен ещё до жеребьёвки отбора на Евро-2028. Однако окончательные сроки будут зависеть от позиции ФИФА и готовности УЕФА и европейских национальных ассоциаций к дальнейшим консультациям.