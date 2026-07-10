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ФИФА может принять решение по России до жеребьёвки отбора Евро

сегодня, 15:57

По информации источника, в Международной федерации футбола (ФИФА) продолжается работа над вариантами возможного возвращения России. Однако сам процесс может занять продолжительное время, поскольку требуется консультация с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.

Источники Sport24 утверждают, что один из ключевых ориентиров для ФИФА — календарь европейских соревнований, а итоговое решение желательно принять до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, запланированной на 6 декабря 2026-го в Белфасте. Именно после неё будет проходить формирование квалификационного цикла, стартующего весной 2027-го.

При благоприятном развитии событий вопрос возвращения сборных России может быть рассмотрен ещё до жеребьёвки отбора на Евро-2028. Однако окончательные сроки будут зависеть от позиции ФИФА и готовности УЕФА и европейских национальных ассоциаций к дальнейшим консультациям.

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:03
О каком возвращении может идти речь, если, около 15 стран, из них, как минимум, половина, достаточно авторитетные- против? Или выблядок американский и здесь влезет со своими "советами"?
Гость
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