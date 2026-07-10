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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Краснодар» объявил о переходе Кристиана

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