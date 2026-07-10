Тренер Бельгии: «Все уже считают нас выбывшими»

Главный тренер сборной Бельгии высказался перед матчем с командой Испании в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира.

Нам нужно верить в себя. Испания — фаворит, действующий чемпион Европы, и состав команды не изменился с той победы. Они привыкли играть вместе. Не пропустили ни одного гола на этом турнире, но от нас придётся пропустить хотя бы один. Мы очень уважаем их. Чтобы пройти далеко, нужно побеждать сильные команды. Уровень сложности в этом соревновании возрастает.

У нас нет плана против Ламина Ямаля, потому что это потребовало бы того же для каждого игрока. Нам просто нужен план противодействия Испании. Мы не можем позволить им играть на своих сильных сторонах. Они будут владеть мячом, но у нас тоже есть свои сильные стороны. Когда мы отбираем мяч, должны сделать всё возможное, чтобы создать им проблемы. Можем выиграть, потому что все уже считают нас выбывшими. Надеюсь, что выложимся на полную в этом четвертьфинале. У меня в жилах андалузская кровь, но сердце моё бельгийское.

Мы знаем всех игроков по отдельности. Их сила также заключается в коллективе. Они, возможно, стали более сплочёнными, чем раньше. Статистика создана для того, чтобы её переворачивать. Мы хотим быть силой, с которой нужно считаться, а не просто пассивным соперником, способны забивать. У нас вторая лучшая атака на турнире. Будем защищаться до последнего. Хотим показать, что заслуживаем пройти дальше четвертьфинала.