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Тренер Бельгии: «Все уже считают нас выбывшими»

сегодня, 16:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался перед матчем с командой Испании в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира.

Нам нужно верить в себя. Испания — фаворит, действующий чемпион Европы, и состав команды не изменился с той победы. Они привыкли играть вместе. Не пропустили ни одного гола на этом турнире, но от нас придётся пропустить хотя бы один. Мы очень уважаем их. Чтобы пройти далеко, нужно побеждать сильные команды. Уровень сложности в этом соревновании возрастает.

У нас нет плана против Ламина Ямаля, потому что это потребовало бы того же для каждого игрока. Нам просто нужен план противодействия Испании. Мы не можем позволить им играть на своих сильных сторонах. Они будут владеть мячом, но у нас тоже есть свои сильные стороны. Когда мы отбираем мяч, должны сделать всё возможное, чтобы создать им проблемы. Можем выиграть, потому что все уже считают нас выбывшими. Надеюсь, что выложимся на полную в этом четвертьфинале. У меня в жилах андалузская кровь, но сердце моё бельгийское.

Мы знаем всех игроков по отдельности. Их сила также заключается в коллективе. Они, возможно, стали более сплочёнными, чем раньше. Статистика создана для того, чтобы её переворачивать. Мы хотим быть силой, с которой нужно считаться, а не просто пассивным соперником, способны забивать. У нас вторая лучшая атака на турнире. Будем защищаться до последнего. Хотим показать, что заслуживаем пройти дальше четвертьфинала.

Специалист рассказал о состоянии игроков перед поединком:

Кевин Де Брюйне доступен, как и все остальные игроки основного состава. Амаду Онана, к сожалению, травмирован — нам очень жаль и его, и нас. Зено Дебас не сможет выйти на поле. Сегодня не будем обсуждать эту тему. Поговорим об этом, когда вернёмся домой… то есть 20 июля (улыбается).

Затем Гарсия пошутил над нападающим Ромелу Лукаку, который находился рядом с ним на пресс-конференции:

Из тебя получился бы хороший тренер, Ромелу. Ты делаешь вид, что собираешься сидеть на скамейке запасных, хотя выйдешь в стартовом составе.

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DXTK
DXTK
сегодня в 17:20, ред.
Меньше слов больше дел.........
Гость
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