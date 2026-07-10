Жирков допустил, что в будущем ФИФА введёт правило отмены красной карточки

сегодня, 18:25

Бывший футболист сборной России считает, что в будущем ФИФА может значительно чаще отменять автоматические дисквалификации игроков, получивших красные карточки.

Ранее ФИФА приостановила автоматическую дисквалификацию форварда команды США Фоларина Балогуна, из-за которой он должен был пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии. Балогун был удален в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной.

По информации журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после звонка президенту ФИФА Джанни Инфантино из Белого дома. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно связывался с Инфантино и просил пересмотреть наказание для футболиста.