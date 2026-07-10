Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЧемпионат мира 2026

Жирков допустил, что в будущем ФИФА введёт правило отмены красной карточки

сегодня, 18:25

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков считает, что в будущем ФИФА может значительно чаще отменять автоматические дисквалификации игроков, получивших красные карточки.

Ранее ФИФА приостановила автоматическую дисквалификацию форварда команды США Фоларина Балогуна, из-за которой он должен был пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии. Балогун был удален в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной.

По информации журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после звонка президенту ФИФА Джанни Инфантино из Белого дома. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно связывался с Инфантино и просил пересмотреть наказание для футболиста.

Если судья показал уже красную карточку и никакой VAR не вмешивался, то такие карточки отменять нельзя. Думаю, в ФИФА могут потом ввести правило отмены наказаний за красные карточки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник сборной Англии Куанса дисквалифицирован на два матча
Вчера, 20:09
Два сотрудника Федерации футбола США были отстранены перед 1/8 ЧМ
08 июля
СлухиФИФА обсудит снятие запрета с российских команд
08 июля
Британский депутат попросил ФИФА отложить дисквалификацию Куансы
06 июля
ФИФА отказалась отстранять Балогуна от матча с Бельгией
06 июля
Россиянка поучаствует в рассмотрении апелляции на решение ФИФА по Балогуну
06 июля
Все комментарии
ckmjwcy82uj2
ckmjwcy82uj2
сегодня в 19:12
Думаю что эта затея будет губительна для дисциплины на поле....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 