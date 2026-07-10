Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЧемпионат мира 2026

Нигматуллин назвал решение ФИФА по Балогуну коррупцией

сегодня, 18:29

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал скандальное решение ФИФА отменить красную карточку игрока сборной США Фоларина Балогуна перед игрой 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Огромное количество комментариев было по этому поводу. К сожалению, коррупция очень сильно вредит современному футболу. То, что сейчас происходит в ФИФА, — это коррупция, политика двойных стандартов, все это раздражает. То, что можно Израилю и их команде, это спокойно находится в ФИФА без каких-либо санкций. А ситуация с нами, российской сборной, вызывает крайнее возмущение. Мое отношение крайне негативное: одним позволено все. Но футбол не обманешь, и сборная Бельгии в отличном стиле показала, что коррупцией не помочь, когда другая команда играет лучше в футбол.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жирков допустил, что в будущем ФИФА введёт правило отмены красной карточки
Сегодня, 18:25
Защитник сборной Англии Куанса дисквалифицирован на два матча
Вчера, 20:09
Два сотрудника Федерации футбола США были отстранены перед 1/8 ЧМ
08 июля
СлухиФИФА обсудит снятие запрета с российских команд
08 июля
Британский депутат попросил ФИФА отложить дисквалификацию Куансы
06 июля
ФИФА отказалась отстранять Балогуна от матча с Бельгией
06 июля
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:03
ФИФА давно погряз в коррупции.
И конечно, власти США имеют большой компромат на Инфантино
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 