Нигматуллин назвал решение ФИФА по Балогуну коррупцией

Бывший вратарь сборной России прокомментировал скандальное решение ФИФА отменить красную карточку игрока сборной США перед игрой 1/8 финала ЧМ -2026 против Бельгии.

Огромное количество комментариев было по этому поводу. К сожалению, коррупция очень сильно вредит современному футболу. То, что сейчас происходит в ФИФА , — это коррупция, политика двойных стандартов, все это раздражает. То, что можно Израилю и их команде, это спокойно находится в ФИФА без каких-либо санкций. А ситуация с нами, российской сборной, вызывает крайнее возмущение. Мое отношение крайне негативное: одним позволено все. Но футбол не обманешь, и сборная Бельгии в отличном стиле показала, что коррупцией не помочь, когда другая команда играет лучше в футбол.