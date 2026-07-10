«Крус Асуль» готов предложить «Локомотиву» €8 млн за Монтеса

сегодня, 19:49

Защитник «Локомотива» может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

По информации источника, «Крус Асуль» рассматривает возможность подписания 29-летнего центрального защитника и готов предложить московскому клубу около 8 миллионов евро. Официальный оффер в «Локомотив» пока не поступил — мексиканская сторона находится на этапе переговоров с представителями футболиста.

Сообщается, что параллельно «Крус Асуль» работает над трансфером младшего брата Сесара — 25-летнего Алана Монтеса. Отмечается, что оба футболиста давно мечтали выступать за одну команду.

В настоящее время капитан сборной Мексики находится в отпуске и восстанавливается после травмы, которую получил в матче чемпионата мира против сборной Англии. Переговоры по его возможному переходу продолжаются.