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«Крус Асуль» готов предложить «Локомотиву» €8 млн за Монтеса

сегодня, 19:49

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

По информации источника, «Крус Асуль» рассматривает возможность подписания 29-летнего центрального защитника и готов предложить московскому клубу около 8 миллионов евро. Официальный оффер в «Локомотив» пока не поступил — мексиканская сторона находится на этапе переговоров с представителями футболиста.

Сообщается, что параллельно «Крус Асуль» работает над трансфером младшего брата Сесара — 25-летнего Алана Монтеса. Отмечается, что оба футболиста давно мечтали выступать за одну команду.

В настоящее время капитан сборной Мексики находится в отпуске и восстанавливается после травмы, которую получил в матче чемпионата мира против сборной Англии. Переговоры по его возможному переходу продолжаются.

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Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:15
Надо продавать.
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