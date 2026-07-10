На американском ТВ Боснию и Герцеговину назвали двумя разными странами

сегодня, 21:24

Американская журналистка Ана Каспарян допустила курьезную ошибку во время прямого эфира, рассказывая о матче сборной США на чемпионате мира — 2026.

Комментируя удаление нападающего американской команды Фоларина Балогуна в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, ведущая неожиданно заявила, что сборная США встречалась сразу с двумя странами.

«Балогун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны. США противостояли двум небольшим государствам», — сказала Каспарян.

Оговорка быстро стала вирусной в социальных сетях. Пользователи с иронией отреагировали на слова журналистки, отметив, что Босния и Герцеговина является одним государством.

Многие также пошутили, что в таком случае Боснии и Герцеговине пришлось играть не с одной страной, а сразу с «50 американскими штатами».