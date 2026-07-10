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Агент Барбоза уверен, что Роналду сыграет на Евро-2028

сегодня, 21:28

Португальский агент Паулу Барбоза полагает, что форвард Криштиану Роналду выступит на Евро-2028. На момент этого турнира нападающему будет 43 года.

К сожалению, Роналду поедет на Евро‑28 в составе сборной Португалии. Новый главный тренер национальной команды Жезуш работал с ним в «Аль‑Насре», хоть у них были и не лучшие отношения. Думаю, он будет приглашать Роналду в сборную, но, возможно, не будет ставить в основе. В обществе большая дискуссия насчет пользы Роналду, думаю, тренеру непросто будет принять решение. Криштиану думает, что он лучший игрок в мире и должен играть 90 минут.

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