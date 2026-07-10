«Бернли» назначил Хайена новым главным тренером

сегодня, 21:45

«Бернли» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды. 45-летний бельгийский специалист подписал контракт сроком на три года.

Хайен сменил Скотта Паркера, который покинул клуб после того, как вылет «Бернли» из английской Премьер-лиги был оформлен за четыре тура до окончания сезона-2025/26.

До переезда в Англию Хайен возглавлял бельгийский «Генк», к которому присоединился в декабре прошлого года. Ранее тренер добился успеха с «Брюгге», приведя команду к чемпионству в сезоне-2023/24.

После назначения новый наставник поделился первыми эмоциями.

«Я рад присоединиться к клубу с богатой историей и болельщиками, которым небезразлична судьба команды», — сказал Хайен пресс-службе «Бернли».

Руководство клуба рассчитывает, что бельгийский специалист поможет «Бернли» вернуть место в Премьер-лиге уже по итогам предстоящего сезона.