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Винисиус Жуниор обратился к фанатам после неудачи на ЧМ-2026

сегодня, 21:53

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор выступил с эмоциональным обращением к болельщикам после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Футболист признался, что переживает из-за очередного разочарования на мировом первенстве и поблагодарил поклонников за поддержку.

Почти четыре года спустя я снова думаю, что написать после разочарования на чемпионате мира. Я видел, как много людей всех возрастов поддерживают меня, разделяют нашу мечту, и было бы несправедливо молчать. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы поразмышлять.

Носить форму сборной — это величайшая гордость в моей жизни, и вылетать с чемпионата мира в 1/8 финала — это чувство, которое трудно объяснить. Я знаю, сколько сил я потратил, пока готовился, сколько настраивался, насколько сильно хотел добиться успеха для вас, для моей семьи. Чувство разочарования абсурдно. У нас была достаточно сильная команда, чтобы пройти дальше, но мы не смогли. Я извиняюсь и обещаю, что продолжу бороться за нашу мечту вернуться на вершину мира.

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DXTK
DXTK ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:21
Вот и спрашивается за какие заслуги Виннисиус должен был получить ЗМ в 24 году, когда он не тащит сборную в решающих матчах..........Так что хорошо что в свое время ему не дали его......потому что видно.......Реал с нулем трофеев последние 2 сезона можно сколько угодно про Мбаппе говорить, Бразилия в статусе фаворита вылетает на ранней стадии ЧМ.........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:10
Винисиус как новый Роналду. Будет годами как дисбаланс командной игры. Там более Анчелотти остаётся до 2030 г
Гость
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