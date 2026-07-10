Винисиус Жуниор обратился к фанатам после неудачи на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии выступил с эмоциональным обращением к болельщикам после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Футболист признался, что переживает из-за очередного разочарования на мировом первенстве и поблагодарил поклонников за поддержку.

Почти четыре года спустя я снова думаю, что написать после разочарования на чемпионате мира. Я видел, как много людей всех возрастов поддерживают меня, разделяют нашу мечту, и было бы несправедливо молчать. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы поразмышлять.

Носить форму сборной — это величайшая гордость в моей жизни, и вылетать с чемпионата мира в 1/8 финала — это чувство, которое трудно объяснить. Я знаю, сколько сил я потратил, пока готовился, сколько настраивался, насколько сильно хотел добиться успеха для вас, для моей семьи. Чувство разочарования абсурдно. У нас была достаточно сильная команда, чтобы пройти дальше, но мы не смогли. Я извиняюсь и обещаю, что продолжу бороться за нашу мечту вернуться на вершину мира.