Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира

вчера, 23:59

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались Испания и Бельгия. Игра завершилась со счетом 2:1.

Фабиан Руис вывел испанцев вперед на 30-й минуте, Шарль де Кетеларе провел ответный гол на 41-й. На 88-й минуте Микель Мерино забил решающий мяч.

На 71-й минуте поле из-за травмы покинул вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

В полуфинале Испания сыграет с Францией. Поединок состоится 14 июля.