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Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира

вчера, 23:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались Испания и Бельгия. Игра завершилась со счетом 2:1.

Фабиан Руис вывел испанцев вперед на 30-й минуте, Шарль де Кетеларе провел ответный гол на 41-й. На 88-й минуте Микель Мерино забил решающий мяч.

На 71-й минуте поле из-за травмы покинул вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

В полуфинале Испания сыграет с Францией. Поединок состоится 14 июля.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
odnoznachno
odnoznachno ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Что ты несёшь мальчик? Что значит от своего не пенальти? Что за бред!🤨
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:23
По совокупности плюсов /минусов Франция выглядит более предпочтительней в 1/2.
Да, там гуляет шаляй-валяй в защите, но монструозность атаки способна убить любой топ. Плюсом, как выясняется, вылезли косяки Симона, которые вскрыли его слабые места.

По нынешнему матчу для меня осталась загадкой переход Оярсабаля на один фланг с Ямалем. Разумеется это было сделано по указке ГТ Фурии. Вопрос зачем ? Да и вообще куча вопросов к испанцам по самой игре... К чему например Ямаля держали оба тайма ? Ведь видно, что физуха у пацана просела к 70-минуте окончательно и молодой просто вошёл в образ себя прежнего - никого не вижу, вижу ворота и бегу туда...
Krypton777
Krypton777 ответ odnoznachno (раскрыть)
сегодня в 00:22
Если действительно интересно разобраться в вопросе, а не просто истерично воздуханить, зайди в тг-канал "Алё, рэф!", например. Там этот момент разобрали. С точки зрения правил ФИФА и УЕФА это не фол.
crg5bq26rjmq
crg5bq26rjmq
сегодня в 00:22
С Тилемансом и Куртуа бельгийцы вполне могли бы дотошнить до серии пенальти, где испанцы бы традиционно проиграли.

Впрочем, там и так можно было пенальти поставить за игру рукой, арбитр пожалел Испанию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20, ред.
Ну вот и всё...вы приплыли...мои дорогие испанцы...
Agamaga005
Agamaga005 ответ odnoznachno (раскрыть)
сегодня в 00:20
Повтор был, кто смотрел тот видел. Не всякая рука - пенальти. От своего не пенальти, в естественном положении - не пенальти.
odnoznachno
odnoznachno ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:18
По каким правилам?!? Повтора НЕ было! Система VAR молчала! Испанию протолкнули💯 спокойной ночи малыши закончились иди спать!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:16
Отдельно выделю бельгийцев. Они молодцы, дали бой плотно играли в обороне,и опасно в атаке...жаль травмы подкосили сборную. Ну а у французов наконец то первый серьезный соперник, вот и посмотрим их реальный уровень
Krypton777
Krypton777
сегодня в 00:15
Дырявый манк на раме - залог "успеха". Будем считать, что это выплата кредита за матч с Сенегалом.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:15, ред.
Гишпанцам ПРОСТО ПРЁТ в концовках!
Да, у них есть великолепный Ямаль, отличный Ольмо, но ЭТОГО всё таки очень мало.
Сейчас уже написали, что, мол, второй вратарь бельгийцев виноват, поскольку тбил мяч перед собой и "родил" гол в свои ворота.
Что, дескать, не получи травму Куруа, то...
А я так скажу.
Что Куртуа, что этот, который вышел на замену...
Гм--гм...
Как бы помягШе написать...
ХОРОШЕЙ ШКОЛЫ ни одному, ни другому не хватает.
Вспомните, а кто виновен в первом пропущенном мяче бельгийцами???
Куртуа, который так же отбил мяч перед собой!!!
А после пропущенного гола он что, больше ТАК не отбивал???
Отбивал!
Один раз я видел точно, и после этого косяка у ворот бельгийцев, как под копирку, возник ещё один опаснейший момент!
А, в целом, игра НЕ понравилась совсем.
При всех этих "осадах" штрафной бельгийцев гишпанцы КОМАНДНО выглядели так себе...
Бельгийцам в классе, понятное дело, не сравниться с ними в технике, но могли в самой-самой концовке из-за ошибки воротчика гишпанцев и...
Не срослось...

P.S. Всё таки не зря я этот чемпионат только второй матч смотрю: ерунда какая-то, а не высококлассный футбол.
Даже в четвертьфинале.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:14, ред.
Все же главный фактор победы Испании это уход Куртуа...... Мерино конечно снова стал палочкой выручалочкой чтобы не играть в доп время........ Вратарь красной фурии Симон как то чудить стал, явно стал нервничать после пропущенного гола. Опасно становится против Франции у которой убойное нападение.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 00:14
Мерино, молодец. Часто важные и решающие голы забивает.
Capral
Capral
сегодня в 00:13
При таком безликом и пустом футболе проиграть матч, всегда невыносимо обидно, из-за вратарского ляпа. Как же не-вовремя Куртуа ушел с поля... Деструктивный футбол от обеих команд, никакущий Ямаль, скучнейшая игра, даже без намека на интригу. От испанского чемпионского футбола не осталось и следа. Не хватало на фланге остроты от Уильямса, а Кукурелья никогда не был знатным креативщиком.

У бельгийцев, пожалуй, даже несмотря на голевую ошибку, я бы выделил Доку, который и фланг охранял, и силовую борьбу выигрывал, и атаки редкие разгонял. Испания ничего не показала, кроме попыток сыграть через Ямаля или пройти через центр, где надежно играли бельгийцы. И вот тут то, пришла беда откуда не ждали. Шальной удар на удачу, от безнадеги, с 30 метров, вратарь Бельгии отбил перед собой..................................

Ну что тут скажешь- трагедия. Ничейный матч, который деструктивно катился к ничьей закончился незаслуженной победой испанцев. Бельгийцы очень грамотно и можно сказать без особых проблем отбивали бесплодные и примитивные набеги соперника. Лукаку, который был призван осуществить физическое давление, даже в оборону своей команды не отходил, а Витсель не смог придержать мяч в центре поля, после ухода Ди Брюйне.

Итак, Испанию с победой, но вопросов по играм этой команды- становится всё больше...
Agamaga005
Agamaga005 ответ odnoznachno (раскрыть)
сегодня в 00:13
Вам ясно сказано, что по правилам - не пенальти. У бельгийца тоже была рука.
баск
баск
сегодня в 00:13
Испанцы применили примерно тот же приём, что и в матче против Португалии- тактика мягкого удушения.
Никакой феерии или форсирования, но неспешные, проводимые как бы немного нехотя, попытки прощупывать слабости соперника.

По мере прощупывания- постепенное акцентирование усилий в найденном направлении, нагнетание там давления и взрывная активность в момент решающего завершения эпизода. Именно так фурия открыла счёт.

Но с повышением стадии плей-офф сила сопротивления соперника неминуемо растёт и удушить его совсем без проблем становится всё труднее..

В данном случае, ответным забитым мячом бельгийцам удалось смешать карты фурии и минут на 20 перевести игру в плоскость встречных шансов, однако постепенно всё встало на свои места и фурия продолжила свои удушающие упражнения.

Вернулось ощущение того, что как бы не складывался матч, фурия его выиграет, хоть в основное время, хоть в дополнительное.
Дополнительное не понадобилось, хотя вдруг начудил пару раз Симон.
Зато снова, как и в 1/8, удачно выполнил роль джокера Мерино.

Испанцев с проходом.
Полуфинал Испания-Франция обещает спектакль хоть куда..)
Nenash
Nenash
сегодня в 00:13
Не хотела Франция играть с Испанией.. Но придётся.. ☝️😄
Кипер_1
Кипер_1 ответ odnoznachno (раскрыть)
сегодня в 00:12
Как не показали повтор, когда показали. У Родри была рука. Но комментатор же говорил, что от своего рука теперь не считается
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:12
Класс и техническое оснащение испанцев всё же выше. Победа ожидаемая! Барселонцы отыграли хорошо, но выручает пока Мерино.
С французами будут просторы, Испания накажет.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:11
Да лучше бы Куртуа на одной ноге остался в раме, хуже бы не было.... Наверно))
odnoznachno
odnoznachno
сегодня в 00:09
У испанца была 💯 рука,протощили испанцев,да-же повтор не показали,не говоря о системе VAR
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:06
Мерино самый опасный игрок в Европе. То за Арсенал приносит важные победы, То за сборную)) киллер
Groboyd
Groboyd ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Если бы они не сидели в обороне, Испания бы их убила на просторе. Счёт и держался почти до конца матча благодаря этому. Тоже самое и по Марокко.
Apsny
Apsny
сегодня в 00:05
Симон чудик каких свет не видывал))

Узнай Симона))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:05
Браво Испания!
Мерино тащер!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Воротчики сегодня веселили конечно))) а бельгиец наверно много о себе нелестного в инете прочитает
Futurista
Futurista ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Если бы Куртуа стоял в раме испанец и бить бы не стал с такого расстояния...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:05
Бельгийцы во втором тайме тупо играли на ничью, рассчитывали испанцев взять измором.
Apsny
Apsny
сегодня в 00:05
Выстрел Пау Кубарси и джокер Мерино!
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 00:04
Глянул я на Испанию и скажу, что Франции будет очень тяжело...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:04
Не самая зрелищная и качественная игра конечно же, но Испания победила абсолютно заслуженно!
Микель Мерино реально герой последних матчей!
Вратари сегодня чудили будь здоров.
Бельгийцы сами виноваты, всю игру сидеть в обороне и только редкие выпады к воротам Испании. Насмотрелись вчерашней игры Марокко похоже)

В полуфинале конечно же у Франции больше шансов на победу, там другой уровень, нооооо посмотрим!
Гость
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