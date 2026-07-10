Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира

В матче 1/4 финала чемпионата мира встречались Испания и Бельгия. Игра завершилась со счетом 2:1.
Фабиан Руис вывел испанцев вперед на 30-й минуте, Шарль де Кетеларе провел ответный гол на 41-й. На 88-й минуте Микель Мерино забил решающий мяч.
На 71-й минуте поле из-за травмы покинул вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.
В полуфинале Испания сыграет с Францией. Поединок состоится 14 июля.
Никакой феерии или форсирования, но неспешные, проводимые как бы немного нехотя, попытки прощупывать слабости соперника.
По мере прощупывания- постепенное акцентирование усилий в найденном направлении, нагнетание там давления и взрывная активность в момент решающего завершения эпизода. Именно так фурия открыла счёт.
Но с повышением стадии плей-офф сила сопротивления соперника неминуемо растёт и удушить его совсем без проблем становится всё труднее..
В данном случае, ответным забитым мячом бельгийцам удалось смешать карты фурии и минут на 20 перевести игру в плоскость встречных шансов, однако постепенно всё встало на свои места и фурия продолжила свои удушающие упражнения.
Вернулось ощущение того, что как бы не складывался матч, фурия его выиграет, хоть в основное время, хоть в дополнительное.
Дополнительное не понадобилось, хотя вдруг начудил пару раз Симон.
Зато снова, как и в 1/8, удачно выполнил роль джокера Мерино.
Испанцев с проходом.
Полуфинал Испания-Франция обещает спектакль хоть куда..)
У бельгийцев, пожалуй, даже несмотря на голевую ошибку, я бы выделил Доку, который и фланг охранял, и силовую борьбу выигрывал, и атаки редкие разгонял. Испания ничего не показала, кроме попыток сыграть через Ямаля или пройти через центр, где надежно играли бельгийцы. И вот тут то, пришла беда откуда не ждали. Шальной удар на удачу, от безнадеги, с 30 метров, вратарь Бельгии отбил перед собой..................................
Ну что тут скажешь- трагедия. Ничейный матч, который деструктивно катился к ничьей закончился незаслуженной победой испанцев. Бельгийцы очень грамотно и можно сказать без особых проблем отбивали бесплодные и примитивные набеги соперника. Лукаку, который был призван осуществить физическое давление, даже в оборону своей команды не отходил, а Витсель не смог придержать мяч в центре поля, после ухода Ди Брюйне.
Итак, Испанию с победой, но вопросов по играм этой команды- становится всё больше...