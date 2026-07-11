Манзамби пропустит четвертьфинал ЧМ против Аргентины из-за травмы

сегодня, 00:16

Сборная Швейцарии не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Аргентины.

Главный тренер команды Мурат Якин подтвердил, что полузащитник не успел восстановиться после травмы колена и пропустит встречу с действующими чемпионами мира.

Манзамби получил повреждение ранее по ходу турнира и уже не принимал участия в победном матче 1/8 финала с Колумбией, который швейцарцы выиграли в серии пенальти.

«Мы сделали все возможное, чтобы вернуть его в строй, но, к сожалению, завтра он не сможет сыграть. Йохан испытывает сильную боль. Для всех нас это стало серьезным ударом. Он поймал отличный игровой ритм и получает огромное удовольствие от футбола», — заявил Якин.

На нынешнем чемпионате мира Манзамби является лучшим бомбардиром сборной Швейцарии. В четырех матчах турнира он забил три мяча и отдал две результативные передачи.