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Манзамби пропустит четвертьфинал ЧМ против Аргентины из-за травмы

сегодня, 00:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗавтра в 04:00 Не начался

Сборная Швейцарии не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Йохана Манзамби в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Аргентины.

Главный тренер команды Мурат Якин подтвердил, что полузащитник не успел восстановиться после травмы колена и пропустит встречу с действующими чемпионами мира.

Манзамби получил повреждение ранее по ходу турнира и уже не принимал участия в победном матче 1/8 финала с Колумбией, который швейцарцы выиграли в серии пенальти.

«Мы сделали все возможное, чтобы вернуть его в строй, но, к сожалению, завтра он не сможет сыграть. Йохан испытывает сильную боль. Для всех нас это стало серьезным ударом. Он поймал отличный игровой ритм и получает огромное удовольствие от футбола», — заявил Якин.

На нынешнем чемпионате мира Манзамби является лучшим бомбардиром сборной Швейцарии. В четырех матчах турнира он забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:23
Месси купил колено Манзамби)
fsze7je8ygqg
fsze7je8ygqg
сегодня в 00:18
Это не играет роли ,меська купил ФИФА,так что Аргентина в полуфинале встретится с Англией!
Гость
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