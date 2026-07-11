Куртуа вышел на второе место по матчам на ЧМ среди вратарей

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поднялся на второе место в истории по количеству матчей, проведенных в финальных стадиях чемпионатов мира среди вратарей.
Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Испании стала для 34-летнего бельгийца 21-й на мировых первенствах.
По этому показателю Куртуа обошел бывшего капитана сборной Франции Уго Льориса, на счету которого 20 матчей на чемпионатах мира.
Рекорд по-прежнему принадлежит немецкому голкиперу Мануэлю Нойеру, который провел 23 встречи на мировых первенствах и выиграл чемпионат мира в 2014 году.
При этом матч с Испанией Куртуа завершить не смог — на 71-й минуте вратарь был вынужден покинуть поле из-за травмы.