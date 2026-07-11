Куртуа вышел на второе место по матчам на ЧМ среди вратарей

сегодня, 00:21

Голкипер сборной Бельгии поднялся на второе место в истории по количеству матчей, проведенных в финальных стадиях чемпионатов мира среди вратарей.

Четвертьфинальная встреча ЧМ -2026 против сборной Испании стала для 34-летнего бельгийца 21-й на мировых первенствах.

По этому показателю Куртуа обошел бывшего капитана сборной Франции , на счету которого 20 матчей на чемпионатах мира.

Рекорд по-прежнему принадлежит немецкому голкиперу , который провел 23 встречи на мировых первенствах и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

При этом матч с Испанией Куртуа завершить не смог — на 71-й минуте вратарь был вынужден покинуть поле из-за травмы.