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Куртуа вышел на второе место по матчам на ЧМ среди вратарей

сегодня, 00:21
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поднялся на второе место в истории по количеству матчей, проведенных в финальных стадиях чемпионатов мира среди вратарей.

Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Испании стала для 34-летнего бельгийца 21-й на мировых первенствах.

По этому показателю Куртуа обошел бывшего капитана сборной Франции Уго Льориса, на счету которого 20 матчей на чемпионатах мира.

Рекорд по-прежнему принадлежит немецкому голкиперу Мануэлю Нойеру, который провел 23 встречи на мировых первенствах и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

При этом матч с Испанией Куртуа завершить не смог — на 71-й минуте вратарь был вынужден покинуть поле из-за травмы.

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