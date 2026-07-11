Де ла Фуэнте отметил важность команды после победы над Бельгией

Главный тренер сборной Испании прокомментировал победу над командой Бельгии в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 (2:1).

Специалист начал пресс-конференцию с выражения соболезнований семьям и друзьям жертв лесных пожаров в Альмерии, а также фотографу национальной сборной, потерявшему маму во время игры.

О Микеле Мерино, забившим решающий мяч

Главное – команда. Все футболисты, независимо от того, играют они или нет, являются её частью. Неважно, сколько минут каждый игрок проводит на поле, главное – чтобы все были преданными делу и знали свою роль в любом матче. Микель – очень разносторонний и универсальный игрок. Он выступал на позициях опорного, центрального полузащитника, «десятки» и нападающего, всегда делая это хорошо. Обладает исключительным пониманием игры и хладнокровием, позволяющим ему интерпретировать каждый момент матча.

Про соперника в полуфинале — сборную Франции

Это ещё один досрочный финал, как и матч против Португалии. Франция показала невероятный потенциал. У нас очень высокие ожидания от следующего матча, и мы понимаем, насколько сложным он будет. Выложимся на поле на все сто, потому что способны обыграть любую команду.

О принятии решений

Моя цель – становиться лучше как тренер изо дня в день. Каждое решение мы принимаем после тщательного анализа и изучения наших игроков. Я благодарен всем, кто со мной, и моему тренерскому штабу. Без них я бы ничего такого не добился.

Про рекордную серию Унаи Симона

Это историческое достижение. Пройдёт много лет, прежде чем кто-либо сможет превзойти этот рекорд. Унаи – превосходный вратарь, но это заслуга всей команды. Труд, преданность делу и солидарность – другого секрета нет.