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Автор решающего гола Испании: «Я в восторге»

сегодня, 08:46
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победный матч с командой Бельгии в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (2:1).

Футболист стал автором победного гола на 88-й минуте, выйдя на замену на 86-й вместо Даниэля Ольмо.

В полуфинале испанцам предстоит сыграть с французами, ранее обыгравшими марокканцев.

Я в восторге. Сомневаюсь, что такое повторится. До победы на чемпионате мира нам осталось всего два матча. Это сбывшаяся мечта. Надеюсь, мы сможем добиться этого. Все смотрят эти матчи. Возможность подарить такую радость — повод для гордости. В матче против Франции на данном этапе мы не могли ожидать ничего, кроме встречи с командой мирового уровня.

Также о прошедшей игре высказался главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.

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