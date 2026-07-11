Автор решающего гола Испании: «Я в восторге»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал победный матч с командой Бельгии в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (2:1).

Футболист стал автором победного гола на 88-й минуте, выйдя на замену на 86-й вместо Даниэля Ольмо.

В полуфинале испанцам предстоит сыграть с французами, ранее обыгравшими марокканцев.

Я в восторге. Сомневаюсь, что такое повторится. До победы на чемпионате мира нам осталось всего два матча. Это сбывшаяся мечта. Надеюсь, мы сможем добиться этого. Все смотрят эти матчи. Возможность подарить такую радость — повод для гордости. В матче против Франции на данном этапе мы не могли ожидать ничего, кроме встречи с командой мирового уровня.