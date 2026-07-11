Куртуа хочет взять годичную паузу в сборной

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Вратарь сборной Бельгии рассказал о желании взять продолжительную паузу в выступлениях за национальную команду. Слова игрока приводит журналист Альберто Перейро на своей странице в соцсети Х.

Бельгийцы завершили выступление на ЧМ -2026, уступив испанцам в четвертьфинале (1:2). Голкипер был вынужден покинуть поле на 71-й минуте из-за повреждения, его заменил .