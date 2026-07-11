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Куртуа хочет взять годичную паузу в сборной

сегодня, 08:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о желании взять продолжительную паузу в выступлениях за национальную команду. Слова игрока приводит журналист Альберто Перейро на своей странице в соцсети Х.

Бельгийцы завершили выступление на ЧМ-2026, уступив испанцам в четвертьфинале (1:2). Голкипер был вынужден покинуть поле на 71-й минуте из-за повреждения, его заменил Сенн Ламменс.

Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли этот план руководство сборной Бельгии.

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