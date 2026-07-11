Жирков сообщил, что извинился за потасовку в любительской лиге

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал конфликт, произошедший в матче любительских команд.
В конце июня Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Жирков, играющий в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) за «Новую Ригу», во время встречи с командой «Медила» ударил соперника после жёсткого подката сзади. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года был отстранён лигой от соревнований на два месяца.
Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, всё разрешилось. Всё бывает.