Жирков сообщил, что извинился за потасовку в любительской лиге

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Экс-футболист сборной России прокомментировал конфликт, произошедший в матче любительских команд.

В конце июня Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Жирков, играющий в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) за «Новую Ригу», во время встречи с командой «Медила» ударил соперника после жёсткого подката сзади. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года был отстранён лигой от соревнований на два месяца.