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Жирков сообщил, что извинился за потасовку в любительской лиге

сегодня, 09:16

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал конфликт, произошедший в матче любительских команд.

В конце июня Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Жирков, играющий в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) за «Новую Ригу», во время встречи с командой «Медила» ударил соперника после жёсткого подката сзади. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года был отстранён лигой от соревнований на два месяца.

Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, всё разрешилось. Всё бывает.

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Все комментарии
Евгений Розенебауме
Евгений Розенебауме
сегодня в 09:58
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый развод сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
p52am267pyn2
p52am267pyn2
сегодня в 09:54
Не понимаю зачем такие нервные срывы в любительской лиге....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:46
Мне больше интересно, что за название клуба «новая Рига»? Не представляю, чтобы в Латвии назвали клуб названием российского города
Capral
Capral
сегодня в 09:19
Как у него всё просто- просто ударил, просто извинился. Видимо, его самого давно не пи....и.
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