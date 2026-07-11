Гарсия: «Мы смотрели Испании в глаза»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал поражение от команды Испании в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира (1:2).

Учитывая, что Юри Тилеманс не смог выйти в стартовом составе, Тибо Куртуа получил травму, а у Кевина Де Брюйне не получилось продолжить матч, ситуация складывалась не очень благоприятно для достижения положительного результата. Тем не менее, мы были так близки к продолжению пути. По крайней мере, к дополнительному времени.

Мы смотрели Испании в глаза. Они сомневались в себе, особенно когда у нас получилось сравнять счёт. В крупных матчах всё решают детали. Поддерживаем наших игроков, которые, возможно, допустили ошибки в этом матче. Против такой команды нельзя ничего отдавать, дарить подарки. Из-за этого мы выбыли из турнира. Это должно послужить уроком, особенно для молодых игроков. Они полны задора и энтузиазма, но также им нужно быть рациональными и думать на поле.

Мы могли бы сравнять счёт, сделав его 2:2. Команда научилась терпеть, защищаться: это была одна из проблем до моего прихода. Мы прессинговали их. Футболисты хорошо выполнили то, что я хотел. Немного удачи было на стороне Испании. В этом матче нам слишком часто не везло, но я горжусь своими игроками.

Мы можем гордиться нашим выступлением на чемпионате мира. Показали, что являемся отличной командой на этом турнире. Растём и учимся на поражениях. Нам не стоит стыдиться этого поражения. Мы боролись. Надеюсь, дали Бельгии повод для мечты. Видели кадры после матча с США . Это приятно. Когда я начинал приключение с «красными дьяволами», хотел, чтобы все бельгийцы поддерживали свою сборную. Думаю, эта цель достигнута. В будущем нам по-прежнему потребуется полная поддержка страны.

О спорном эпизоде во время игры с Испанией

Явная игра рукой Родри в штрафной площади испанцев: судья этого не увидел, но для чего тогда нужен VAR ? Это был ещё один неблагоприятный для нас момент в матче.

Ошибка Сенна Ламменса — часть спорта высокого уровня. Что касается Тибо Куртуа, я с начала чемпионата мира принял решение выпускать на поле тех, кто готов на 100%. То же самое относится и к Тибо. Мы не хотели, чтобы он усугубил свою травму.