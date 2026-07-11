Ямаль о Франции и Испании: «Две великие команды»

Нападающий сборной Испании поделился мнением о сопернике по полуфиналу чемпионата мира — команде Франции. Слова футболиста приводит газета L'Equipe со ссылкой на телеканал TVE.

Мы обыграли Францию в двух последних матчах, если французы и должны кого-то бояться, так это нас. Именно мы выбили их из турнира в прошлый раз. Очевидно, что это две великие команды, две лучшие в мире, на мой взгляд. Посмотрим, что будет, но мы не боимся.