Ямаль о Франции и Испании: «Две великие команды»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о сопернике по полуфиналу чемпионата мира — команде Франции. Слова футболиста приводит газета L'Equipe со ссылкой на телеканал TVE.
Мы обыграли Францию в двух последних матчах, если французы и должны кого-то бояться, так это нас. Именно мы выбили их из турнира в прошлый раз. Очевидно, что это две великие команды, две лучшие в мире, на мой взгляд. Посмотрим, что будет, но мы не боимся.
Начинает раздражать малец, и приструнить его некому. Очень надеюсь и верю, что Франция преподаст ему урок и остудит пыл зазвездившегося юнца... А сравнивать прошлый ЧЕ с нынешним ЧМ нет никакого смысла, потому что, тогда, Испания душила соперников прессингом, играла изобретательно и остро, фланги работали на полную мощность, Ямаль блистал. А сейчас, всего этого нет. Команда катает мяч до верного, при этом, сразу пропадает темп, динамика. А Франция наоборот, в отличие от ЧЕ-24, сейчас показывает очень достойный футбол.
Но отталкиваться надо еще и от случая, как вчера, в игре с Бельгией, когда случайный гол вывел Испанию в полуфинал.