«Акрон» и Марадишвили подписали новый контракт

«Акрон» объявил о подписании нового контракта с полузащитником . Соглашение рассчитано на три года.

В сезоне 2026/27 хавбек будет выступать под 22-м номером.

В июне тольяттинский клуб сообщал об уходе футболиста из команды. Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал решение о продолжении сотрудничества:

Мы рады объявить о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Марадишвили. После истечения предыдущего годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба. Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтверждённым уровнем мастерства.

С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твёрдое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры. Константин подошёл к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок из-за проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба.