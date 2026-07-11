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Агкацев пообещал Кевину часы за победу над Аргентиной

сегодня, 10:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал про обещание, которое дал одноклубнику и полузащитнику сборной Кабо-Верде Кевину за победу над Аргентиной.

Команда Кабо-Верде на первом для себя чемпионате мира дошла до 1/16 финала плей-офф, где уступила действующим чемпионам (2:3 в дополнительное время).

Чемпионат мира показал, что многие команды научились хорошо обороняться, нет таких крупных счетов. Кто бы мог подумать, что Кабо-Верде сыграет с Аргентиной со счётом 2:3. Наверное, вот этот матч стал неожиданностью.

Я близко общаюсь с Кевином Ленини, понимал, что у них очень хорошая банда собралась. Перед матчем с Аргентиной, кстати, с ним созвонился. Сказал ему: если выиграете Аргентину, с меня часы. Повезло, конечно. Но у меня есть уже история с Ленини и часами. Один раз договаривался с ним, после чемпионства подарил ему часы. Плюс-минус 10 тысяч долларов. Подумаем теперь про утешительный подарок для Кевина.

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