Райс, Гуэхи и Джеймс готовы сыграть с Норвегией

сегодня, 11:42

Защитники сборной Англии и , а также полузащитник в пятницу провели тренировку перед четвертьфиналом чемпионата мира с Норвегией.

Райс в последние дни болел, а Гуэхи испытывал напряжение в подколенном сухожилии. Джеймс не играл со второго матча группового этапа против Ганы после того, как получил травму подколенного сухожилия.

Несмотря на опасения по поводу физической формы этих футболистов, все они занимались вместе с командой на тренировочной базе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. На пресс-конференции главный тренер сказал:

Конечно, это отличная новость, все были в строю и тренировались, что нам, разумеется, нравится. У нас есть полный выбор, за исключением нашего дисквалифицированного игрока Жарелла Куансы, это хорошая новость.

Единственным игроком, пропустившим тренировку, был Джордан Хендерсон, которому сделали операцию на руке из-за травмы, полученной во время послематчевых празднований на стадионе «Ацтека» после победы над Мексикой в 1/8 (3:2). Он не сможет выйти на поле до конца турнира, но останется в расположении сборной, чтобы поддержать своих товарищей.