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«Пари НН» подписал двух футболистов

сегодня, 11:59

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Артема Соколова и нападающего Николая Ищенко. С ними заключены трёхлетние контракты.

В предыдущем сезоне футболисты выступали за «Чайку» из Песчанокопского в Первой лиге.

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Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 12:05
В особенности Артём очень сильный сезон в Чайке провёл! Молодой очень перспективный игрок! Про Николая тоже самое можно сказать. Великолепные приобретения для НН!
Гость
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