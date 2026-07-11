«Пари НН» подписал двух футболистов

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Артема Соколова и нападающего Николая Ищенко. С ними заключены трёхлетние контракты.
В предыдущем сезоне футболисты выступали за «Чайку» из Песчанокопского в Первой лиге.
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