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Рулевой Марокко извинился за игру на ЧМ-2026

сегодня, 12:17
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавершен

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби после матча 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Франции (0:2) в соцсетях обратился к болельщикам.

Наш путь завершился вчера, но наши амбиции — нет. Мы приносим извинения за то, что не смогли показать ту игру, которой вы заслуживали.

Искренне благодарим Его Величество короля Мохаммеда VI за его мудрое руководство и неизменную поддержку марокканского футбола. Спасибо марокканскому народу — как в стране, так и за её пределами. Ваша любовь, доверие и поддержка были источником нашей силы до самого конца.

С Божьей помощью мы вернемся ещё сильнее. Будущее будет ещё лучше, если будет на то воля Всевышнего. Вперёд, Марокко!

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:20
Эх, Аршавина на них нет
38uysxyk6nfr
38uysxyk6nfr
сегодня в 13:04
Кто то при достойной игре извиняется, а кто то как Египет ищет виновных на стороне, хотя сами все про...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:29
Вообще то неплохо сыграли на ЧМ !!!
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