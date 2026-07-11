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«Локомотив» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

сегодня, 12:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон12:00 Не начался

«Локомотив» выиграл у «Акрона» в контрольном поединке (3:0). Игра прошла на УТБ «Баковка» в Московской области.

Голами отметились Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.

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