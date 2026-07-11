Куртуа хотел продолжить игру с Испанией

сегодня, 13:35

Вратарь сборной Бельгии в беседе с журналистами высказался о своей замене в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 с Испанией (1:2).

Он был вынужден покинуть поле из-за травмы мышцы бедра. Игрок какое-то время пытался продолжить поединок, но в итоге покинул поле в слезах на 71-й минуте. На замену вышел , который на 88-й отбил перед собой мяч после удара защитника , а затем на добивании успешно сыграл полузащитник , забивший решающий гол.

Жаль, что пришлось уходить с поля. Это был особенный матч. Я чувствовал себя хорошо. Выполнил два удара от ворот, во время второго почувствовал небольшую боль в квадрицепсе. Дал понять, что больше не могу выполнять длинные передачи. Мог бы остаться в воротах. Но тренер сказал мне, что заменит меня, если не буду чувствовать себя на 100 процентов. Я хотел продолжать играть, но он принял решение заменить меня. Нет проблем, команда превыше всего.

Также голкипер «Реала» поддержал вышедшего на замену Ламменса: