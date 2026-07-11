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Куртуа хотел продолжить игру с Испанией

сегодня, 13:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в беседе с журналистами высказался о своей замене в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с Испанией (1:2).

Он был вынужден покинуть поле из-за травмы мышцы бедра. Игрок какое-то время пытался продолжить поединок, но в итоге покинул поле в слезах на 71-й минуте. На замену вышел Сенн Ламменс, который на 88-й отбил перед собой мяч после удара защитника Пау Кубарси, а затем на добивании успешно сыграл полузащитник Микель Мерино, забивший решающий гол.

Жаль, что пришлось уходить с поля. Это был особенный матч. Я чувствовал себя хорошо. Выполнил два удара от ворот, во время второго почувствовал небольшую боль в квадрицепсе. Дал понять, что больше не могу выполнять длинные передачи.

Мог бы остаться в воротах. Но тренер сказал мне, что заменит меня, если не буду чувствовать себя на 100 процентов. Я хотел продолжать играть, но он принял решение заменить меня. Нет проблем, команда превыше всего.

Также голкипер «Реала» поддержал вышедшего на замену Ламменса:

Жаль, что Сенн не смог удержать тот мяч. Мы подошли к нему, чтобы обнять после матча. Сенн — отличный вратарь.

Это горько, но такие моменты делают тебя сильнее. Мы должны гордиться собой. Стали единственной командой, забившей гол в ворота Испании, одного из главных фаворитов.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:45
Можно понять Куртуа, но всё-таки в таких случаях здоровьем лучше не рисковать,
ведь мог ещё сильнее усугубить свою травму. Тренер бельгийцев поступил правильно, что заменил его.
Гость
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