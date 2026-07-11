Куртуа хотел продолжить игру с Испанией

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в беседе с журналистами высказался о своей замене в матче 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с Испанией (1:2).
Он был вынужден покинуть поле из-за травмы мышцы бедра. Игрок какое-то время пытался продолжить поединок, но в итоге покинул поле в слезах на 71-й минуте. На замену вышел Сенн Ламменс, который на 88-й отбил перед собой мяч после удара защитника Пау Кубарси, а затем на добивании успешно сыграл полузащитник Микель Мерино, забивший решающий гол.
Жаль, что пришлось уходить с поля. Это был особенный матч. Я чувствовал себя хорошо. Выполнил два удара от ворот, во время второго почувствовал небольшую боль в квадрицепсе. Дал понять, что больше не могу выполнять длинные передачи.
Мог бы остаться в воротах. Но тренер сказал мне, что заменит меня, если не буду чувствовать себя на 100 процентов. Я хотел продолжать играть, но он принял решение заменить меня. Нет проблем, команда превыше всего.
Также голкипер «Реала» поддержал вышедшего на замену Ламменса:
Жаль, что Сенн не смог удержать тот мяч. Мы подошли к нему, чтобы обнять после матча. Сенн — отличный вратарь.
Это горько, но такие моменты делают тебя сильнее. Мы должны гордиться собой. Стали единственной командой, забившей гол в ворота Испании, одного из главных фаворитов.
ведь мог ещё сильнее усугубить свою травму. Тренер бельгийцев поступил правильно, что заменил его.