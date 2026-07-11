Кейн оценил опыт игры в гольф с Трампом

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с Норвегией рассказал об игре в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Первоначально об этом СМИ сообщил глава Белого дома.
Честно говоря, я сыграл неплохо. Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня сыграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт — просто встретиться с ним и поиграть в гольф.
Он отлично играет в гольф. Надеюсь, что смогу делать это так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте. Так что [это был] уникальный опыт. Я просто благодарен ему за приглашение поиграть.
Ранее Трамп публично хвалил качества Кейна как человека и футболиста на своей платформе Truth Social сразу после победы Англии над Мексикой со счетом 3:2 в 1/8 финала. Он заявил:
Я думаю, что [Харри] Кейн — отличный игрок. Видите ли, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Хороший гольфист. Действительно великолепен.
Харри также поделился подробностями встречи с Дэвидом Бекхэмом, который посетил тренировку национальной команды перед игрой с норвежцами.
Он просто пожелал нам удачи, после большинства игр пишет мне сообщения, и мы поддерживаем связь. Он большой поклонник сборной Англии. Мы все знаем, как много для него значит представлять Англию, быть капитаном, играть так, как он делал это каждый раз, когда надевал эту футболку.
Просто пришёл поддержать нас. Было здорово пообщаться с ним, а для некоторых ребят — поболтать. Он — легенда сборной Англии. Надеюсь, завтра мы сможем оправдать его ожидания.