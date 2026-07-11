Кейн оценил опыт игры в гольф с Трампом

сегодня, 13:58

Нападающий и капитан сборной Англии на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с Норвегией рассказал об игре в гольф с президентом США . Первоначально об этом СМИ сообщил глава Белого дома.

Честно говоря, я сыграл неплохо. Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня сыграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт — просто встретиться с ним и поиграть в гольф. Он отлично играет в гольф. Надеюсь, что смогу делать это так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте. Так что [это был] уникальный опыт. Я просто благодарен ему за приглашение поиграть.

Ранее Трамп публично хвалил качества Кейна как человека и футболиста на своей платформе Truth Social сразу после победы Англии над Мексикой со счетом 3:2 в 1/8 финала. Он заявил:

Я думаю, что [Харри] Кейн — отличный игрок. Видите ли, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Хороший гольфист. Действительно великолепен.

Харри также поделился подробностями встречи с , который посетил тренировку национальной команды перед игрой с норвежцами.