«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»

«Пари НН» объявил о смене названия клуба. Теперь он снова будет называться «Нижний Новгород».
Под прежним названием команда выступала с 2018 по 2022 год. При этом букмекерская компания PARI останется партнёром клуба.
Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение было подписано инвестором, генеральным директором АНО ЦУРС Максимом Гафуровым и генеральным директором Виталием Карасевым. Прекращается субсидирование из бюджета Нижегородской области, однако регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.
Генеральным партнёром ФК «Нижний Новгород» стала группа компаний «НИЖФАРМ». Кроме того, в пуле официальных и стратегических партнёров клуба теперь будут международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец».
Команда, вылетевшая по итогам прошлого сезона в Первую лигу, собирается бороться за возвращение в РПЛ.
По ходу вспомнил анекдот.
"В кабинете окулиста. Врач с указкой подходит к таблице: какая буква? Больной: рэ. Врач: эр, а это? Б.: нэ. В.: эн, а эта? Б.: лэ.В.: эль, а эта? Пауза затянулась. Б.: эп....