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«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»

сегодня, 14:09

«Пари НН» объявил о смене названия клуба. Теперь он снова будет называться «Нижний Новгород».

Под прежним названием команда выступала с 2018 по 2022 год. При этом букмекерская компания PARI останется партнёром клуба.

Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение было подписано инвестором, генеральным директором АНО ЦУРС Максимом Гафуровым и генеральным директором Виталием Карасевым. Прекращается субсидирование из бюджета Нижегородской области, однако регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

Генеральным партнёром ФК «Нижний Новгород» стала группа компаний «НИЖФАРМ». Кроме того, в пуле официальных и стратегических партнёров клуба теперь будут международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец».

Команда, вылетевшая по итогам прошлого сезона в Первую лигу, собирается бороться за возвращение в РПЛ.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:09, ред.
Как автобус назовёшь так он и... ничего и не изменится
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:05
Глядишь, со старым названием и удача повернётся лицом к команде... )
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 14:55, ред.
Правильно, давно пора, а то название "эНэН" или "НэНэ" не каждый футболист может запомнить, как правильно.
По ходу вспомнил анекдот.
"В кабинете окулиста. Врач с указкой подходит к таблице: какая буква? Больной: рэ. Врач: эр, а это? Б.: нэ. В.: эн, а эта? Б.: лэ.В.: эль, а эта? Пауза затянулась. Б.: эп....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:49
Клюнул жареный петух - зашевелились в НН). Теперь возвращатся надо, но желающих больше чем надо. Удачи, Нижний Новгород!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:40
Ну наконец Клуб из Нижнего Новгорода перестал напоминать о Париже
Гость
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