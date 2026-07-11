«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»

сегодня, 14:09

«Пари НН» объявил о смене названия клуба. Теперь он снова будет называться «Нижний Новгород».

Под прежним названием команда выступала с 2018 по 2022 год. При этом букмекерская компания PARI останется партнёром клуба.

Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение было подписано инвестором, генеральным директором АНО ЦУРС Максимом Гафуровым и генеральным директором Виталием Карасевым. Прекращается субсидирование из бюджета Нижегородской области, однако регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

Генеральным партнёром ФК «Нижний Новгород» стала группа компаний «НИЖФАРМ». Кроме того, в пуле официальных и стратегических партнёров клуба теперь будут международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец».