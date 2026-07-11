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В «Урале» хотят, чтобы в клуб перешёл Дзюба

сегодня, 14:50

Заместитель председателя совета директоров «Урала» Григорий Иванов рассказал о процессе трансферной кампании клуба, а также о желании подписать нападающего Артёма Дзюбу.

Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли ещё несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время ещё есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешёл к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:56
"В «Урале» хотят, чтобы в клуб перешёл Дзюба."
В "Дзюбе" не хотят, что бы в "Урале" хотели, что бы в клуб перешёл Дзюба.
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