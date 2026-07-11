"В «Урале» хотят, чтобы в клуб перешёл Дзюба."

Заместитель председателя совета директоров «Урала» рассказал о процессе трансферной кампании клуба, а также о желании подписать нападающего .

Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли ещё несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время ещё есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешёл к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы.