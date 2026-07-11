Тухель: «Нужно быть смелыми»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с Норвегией.
Сейчас для меня это самая захватывающая часть, но нам нужно отпустить ситуацию. Необходимо вернуться к своей идентичности, к тому, что делает нас сильными, действовать на опережение и быть смелыми. Это четвертьфинал, и смелым будет сопутствовать удача. Мы не можем испытывать сожаление, играя в четвертьфинале. Нужно бороться до конца. Это самое важное.
Специалист прокомментировал игру первого раунда с ДР Конго, когда дубль нападающего и капитана Харри Кейна в концовке позволил одержать волевую победу со счётом 2:1, а также прошлый поединок с Мексикой (3:2).
Думаю, в целом, что нужно в 1/16 и 1/8 финала… это просто найти способ победить. Именно так мы это и объяснили команде. Если взять пример из АПЛ, то это январь: «Сандерленд», Кубок Англии. Выезд в Сандерленд, Лидс. Вы едете. Это трудности. Погода не радует. Вам не нравятся решения арбитра. Всё кажется плохим. Они играют в атакующем стиле.
Нужно просто сделать это. Если хочешь оказаться на «Уэмбли» в итоге, надо добиться результата. Не вылетай в январе, феврале. Никто больше не будет спрашивать, как ты это сделал. А потом наступят захватывающие времена. Придёт апрель, затем май. Всё может стать проще, и тогда появится своя идентичность, и ты должен отпустить ситуацию.
Тухель ответил на вопрос о знаменитой кричалке сборной Англии «It's coming home» (Футбол возвращается домой):
Я прекрасно понимаю, и мы хотели бы, чтобы это произошло. Это родина футбола. Это «Уэмбли». Собор мирового футбола. Поэтому кубок должен вернуться домой. Но нам предстоит пройти ещё несколько этапов – нельзя слишком увлекаться.
В противном случае - всё было зря.
За Холандом присматривайте. Ни на секунду не оставляйте его без внимания!!!
но англичане команда на порядок выше классом, и должны пройти сб Норвегию.
Тухель, готовь банду как слудет))