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Тухель: «Нужно быть смелыми»

сегодня, 15:20
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 00:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 с Норвегией.

Сейчас для меня это самая захватывающая часть, но нам нужно отпустить ситуацию. Необходимо вернуться к своей идентичности, к тому, что делает нас сильными, действовать на опережение и быть смелыми. Это четвертьфинал, и смелым будет сопутствовать удача. Мы не можем испытывать сожаление, играя в четвертьфинале. Нужно бороться до конца. Это самое важное.

Специалист прокомментировал игру первого раунда с ДР Конго, когда дубль нападающего и капитана Харри Кейна в концовке позволил одержать волевую победу со счётом 2:1, а также прошлый поединок с Мексикой (3:2).

Думаю, в целом, что нужно в 1/16 и 1/8 финала… это просто найти способ победить. Именно так мы это и объяснили команде. Если взять пример из АПЛ, то это январь: «Сандерленд», Кубок Англии. Выезд в Сандерленд, Лидс. Вы едете. Это трудности. Погода не радует. Вам не нравятся решения арбитра. Всё кажется плохим. Они играют в атакующем стиле.

Нужно просто сделать это. Если хочешь оказаться на «Уэмбли» в итоге, надо добиться результата. Не вылетай в январе, феврале. Никто больше не будет спрашивать, как ты это сделал. А потом наступят захватывающие времена. Придёт апрель, затем май. Всё может стать проще, и тогда появится своя идентичность, и ты должен отпустить ситуацию.

Тухель ответил на вопрос о знаменитой кричалке сборной Англии «It's coming home» (Футбол возвращается домой):

Я прекрасно понимаю, и мы хотели бы, чтобы это произошло. Это родина футбола. Это «Уэмбли». Собор мирового футбола. Поэтому кубок должен вернуться домой. Но нам предстоит пройти ещё несколько этапов – нельзя слишком увлекаться.

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Перевод с sports.yahoo.com Фото: Соцсети сборной Англии
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:31, ред.
Немец должен найти решение. Норвеги слишком долго стучат в барабаны и гребут. Пора выпускать на них эскадру Нельсона, дабы затем надрать Аргентину "за руку бога"... Время возвращать долги пришло.
В противном случае - всё было зря.
Capral
Capral
сегодня в 16:16
Томас, я давний твой поклонник, но был против, когда ты возглавил сборную Англии. Однако, у тебя есть возможность опровергнуть моё мнение, а для этого- надо победить. Удачи, тебе, Кейну и вашей сборной!!!!!!!
За Холандом присматривайте. Ни на секунду не оставляйте его без внимания!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 15:32
Давай Тухель настрой команду на победу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:26
да, викинги догребли до 1\4 финала.
но англичане команда на порядок выше классом, и должны пройти сб Норвегию.
Тухель, готовь банду как слудет))
Гость
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