Тухель: «Нужно быть смелыми»

Главный тренер сборной Англии пообщался с журналистами перед матчем 1/4 финала плей-офф ЧМ -2026 с Норвегией.

Сейчас для меня это самая захватывающая часть, но нам нужно отпустить ситуацию. Необходимо вернуться к своей идентичности, к тому, что делает нас сильными, действовать на опережение и быть смелыми. Это четвертьфинал, и смелым будет сопутствовать удача. Мы не можем испытывать сожаление, играя в четвертьфинале. Нужно бороться до конца. Это самое важное.

Специалист прокомментировал игру первого раунда с ДР Конго, когда дубль нападающего и капитана Харри Кейна в концовке позволил одержать волевую победу со счётом 2:1, а также прошлый поединок с Мексикой (3:2).

Думаю, в целом, что нужно в 1/16 и 1/8 финала… это просто найти способ победить. Именно так мы это и объяснили команде. Если взять пример из АПЛ , то это январь: «Сандерленд», Кубок Англии. Выезд в Сандерленд, Лидс. Вы едете. Это трудности. Погода не радует. Вам не нравятся решения арбитра. Всё кажется плохим. Они играют в атакующем стиле.

Нужно просто сделать это. Если хочешь оказаться на «Уэмбли» в итоге, надо добиться результата. Не вылетай в январе, феврале. Никто больше не будет спрашивать, как ты это сделал. А потом наступят захватывающие времена. Придёт апрель, затем май. Всё может стать проще, и тогда появится своя идентичность, и ты должен отпустить ситуацию.