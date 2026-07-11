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ФИФА продаст кусочки поля с финала ЧМ по цене от 450 долларов

сегодня, 15:59

После финала чемпионата мира 2026 года газон со стадиона «МетЛайф» будет распродан по частям.

По информации источника, Международная федерация футбола продаёт в интернете небольшие фрагменты футбольного поля по цене от 450 до 3 000 долларов за штуку.

Фрагменты, покрытые смолой для сохранения травы, будут отправлены после финала, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, и только покупателям из США, Великобритании и Европы.

Акриловый корпус будет украшен логотипом ЧМ-2026, местом проведения, датой и окончательным счётом финального матча. В комплекте будет USB-накопитель с плёнкой, подтверждающей подлинность. Коллекционные предметы производятся британской компанией Keep Stub, которая предлагает на своём сайте ещё три дополнительных варианта по цене 900, 1 200 и 3 000 долларов. Все четыре ограничены тиражом в 2026 экземпляров, поэтому, если они полностью будут распроданы, то принесут более 11,2 миллионов долларов дохода.

Упаковка и дополнительные элементы, входящие в комплект поставки, зависят от приобретаемого варианта. Самый дорогой будет содержать наиболее крупный участок поля, а также сувенирный билет из металла с золотой гравировкой, миниатюрную копию мяча финала чемпионата мира и хрустальный кубок ЧМ.

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Перевод с nytimes.com Фото: AP Photo/Stephen K.H. Moyes
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Capral
Capral
сегодня в 16:11
Не удивлюсь, если это затея старого м....а, который на всём бабки делает, даже на траве. Ну и ну.
Гость
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