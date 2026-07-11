ФИФА продаст кусочки поля с финала ЧМ по цене от 450 долларов

сегодня, 15:59

После финала чемпионата мира 2026 года газон со стадиона «МетЛайф» будет распродан по частям.

По информации источника, Международная федерация футбола продаёт в интернете небольшие фрагменты футбольного поля по цене от 450 до 3 000 долларов за штуку.

Фрагменты, покрытые смолой для сохранения травы, будут отправлены после финала, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, и только покупателям из США , Великобритании и Европы.

Акриловый корпус будет украшен логотипом ЧМ -2026, местом проведения, датой и окончательным счётом финального матча. В комплекте будет USB-накопитель с плёнкой, подтверждающей подлинность. Коллекционные предметы производятся британской компанией Keep Stub, которая предлагает на своём сайте ещё три дополнительных варианта по цене 900, 1 200 и 3 000 долларов. Все четыре ограничены тиражом в 2026 экземпляров, поэтому, если они полностью будут распроданы, то принесут более 11,2 миллионов долларов дохода.