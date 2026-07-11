Сольбаккен: «Игроки чувствуют, что могут обыграть Англию»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча с Англией на ЧМ-2026.
Я хотел бы видеть, как сборная Норвегии играет в полную силу и остаётся верной себе, как это было на протяжении всего турнира.
Конечно, когда встречаешься с такой сборной, как Англия, у которой на флангах играют великолепные футболисты — [Джуд] Беллингем, [Харри] Кейн, они могут забивать с разных позиций. Нам нужно бороться в этих зонах, правильно защищаться. Но самое главное для меня — это оставаться самими собой с мячом.
Когда его спросили об индивидуальном противостоянии Кейна и Холанда, специалист подчеркнул командную игру:
Считаю, что это матч Норвегия — Англия, но, думаю, ни для кого не секрет, что Кейн — ключевой футболист Англии, а Холанд — в нашей команде.
Также он высказался о возможности одержать победу над соперником:
В глубине души игроки чувствуют, что могут обыграть Англию, но, очевидно, нам нужно показать свою самую лучшую игру. Если мы не будем в своей лучшей форме, Англия пройдёт дальше.
Они находятся в расслабленном, но в соревновательном настроении. Я не думаю, что можно быть в своей лучшей форме, если не ощущаешь небольшого давления.