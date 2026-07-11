Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2026

Сольбаккен: «Игроки чувствуют, что могут обыграть Англию»

сегодня, 16:53
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 00:00 Не начался

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча с Англией на ЧМ-2026.

Я хотел бы видеть, как сборная Норвегии играет в полную силу и остаётся верной себе, как это было на протяжении всего турнира.

Конечно, когда встречаешься с такой сборной, как Англия, у которой на флангах играют великолепные футболисты — [Джуд] Беллингем, [Харри] Кейн, они могут забивать с разных позиций. Нам нужно бороться в этих зонах, правильно защищаться. Но самое главное для меня — это оставаться самими собой с мячом.

Когда его спросили об индивидуальном противостоянии Кейна и Холанда, специалист подчеркнул командную игру:

Считаю, что это матч Норвегия — Англия, но, думаю, ни для кого не секрет, что Кейн — ключевой футболист Англии, а Холанд — в нашей команде.

Также он высказался о возможности одержать победу над соперником:

В глубине души игроки чувствуют, что могут обыграть Англию, но, очевидно, нам нужно показать свою самую лучшую игру. Если мы не будем в своей лучшей форме, Англия пройдёт дальше.

Они находятся в расслабленном, но в соревновательном настроении. Я не думаю, что можно быть в своей лучшей форме, если не ощущаешь небольшого давления.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тухель: «Нужно быть смелыми»
Сегодня, 15:20
Тренер Бельгии: «Все уже считают нас выбывшими»
Вчера, 16:59
Определяющий момент Испании. Пора вырасти до фаворита ЧМ
Вчера, 15:06Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии7
Де ла Фуэнте перед Бельгией: «В таких матчах нет фаворитов»
Вчера, 12:25
Мбаппе против главной «тёмной лошадки» ЧМ. Проверка класса для Франции
09 июляМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии14
Месси и Хакими против Европы. Расклады в четвертьфиналах ЧМ-2026
08 июляRoman Novikov в блоге За и противКомментарии7
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:11
Могут? Игроки Норвегии просто обязаны это сделать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 