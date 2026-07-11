Сольбаккен: «Игроки чувствуют, что могут обыграть Англию»

сегодня, 16:53

Главный тренер сборной Норвегии на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча с Англией на ЧМ -2026.

Я хотел бы видеть, как сборная Норвегии играет в полную силу и остаётся верной себе, как это было на протяжении всего турнира. Конечно, когда встречаешься с такой сборной, как Англия, у которой на флангах играют великолепные футболисты — [Джуд] Беллингем, [Харри] Кейн, они могут забивать с разных позиций. Нам нужно бороться в этих зонах, правильно защищаться. Но самое главное для меня — это оставаться самими собой с мячом.

Когда его спросили об индивидуальном противостоянии Кейна и Холанда, специалист подчеркнул командную игру:

Считаю, что это матч Норвегия — Англия, но, думаю, ни для кого не секрет, что Кейн — ключевой футболист Англии, а Холанд — в нашей команде.

Также он высказался о возможности одержать победу над соперником: