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Немецкий футбольный союз согласовал с Клоппом ключевые условия контракта

сегодня, 18:44

Немецкий футбольный союз достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом по основным пунктам будущего контракта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Стороны продолжают обсуждать детали возможного назначения 59-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Германии.

Ожидается, что переговоры возобновятся на следующей неделе. После согласования оставшихся условий Немецкий футбольный союз сможет официально объявить о назначении Клоппа.

Ранее немецкий специалист работал с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем».

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Все комментарии
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s4dcsa4mc8df
сегодня в 19:38
Зря он связался со сборной.... ой зДря....
Capral
Capral
сегодня в 19:11
Это было известно ещё два года назад, после ЧЕ-24.
9jyxxekh7dvc
9jyxxekh7dvc
сегодня в 18:55
Для Клоппа это новый вызов, будет интересно смотреть
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