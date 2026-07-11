Немецкий футбольный союз согласовал с Клоппом ключевые условия контракта

Немецкий футбольный союз достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом по основным пунктам будущего контракта. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Стороны продолжают обсуждать детали возможного назначения 59-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Германии.
Ожидается, что переговоры возобновятся на следующей неделе. После согласования оставшихся условий Немецкий футбольный союз сможет официально объявить о назначении Клоппа.
Ранее немецкий специалист работал с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем».