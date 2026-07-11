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Скончался футболист сборной ЮАР Адамс, сыгравший на ЧМ-2026

сегодня, 18:49

Полузащитник «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет. О смерти футболиста сообщили Южноафриканский союз футболистов (SAFPU), клуб и Министерство спорта, искусства и культуры страны.

Причина смерти игрока на данный момент не раскрывается.

По информации полиции Кейптауна, тело 25-летнего мужчины было обнаружено утром 11 июля в одном из домов на Милитари-роуд в районе Скотческлуф. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

На чемпионате мира — 2026 Адамс помог сборной ЮАР впервые в истории выйти в плей-офф турнира. Полузащитник принял участие в двух матчах группового этапа с первых минут, а также вышел на замену во встрече с Южной Кореей, победа в которой обеспечила команде место в 1/16 финала. В матче против Канады, ставшем для южноафриканцев последним на турнире, он остался в запасе.

В заявлении Южноафриканского союза футболистов говорится, что организация «опустошена безвременной кончиной полузащитника „Мамелоди Сандаунз“ и сборной ЮАР Джейдена Адамса».

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