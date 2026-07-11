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Умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

сегодня, 18:58

Бывший владелец «Челси» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет. Об этом лондонский клуб сообщил в официальном заявлении.

По информации «Челси», Бейтс мирно ушел из жизни утром в Монако в окружении супруги и членов семьи.

Бейтс приобрел «Челси» в 1982 году за символический один фунт стерлингов. На тот момент клуб выступал во втором дивизионе и имел долги в размере около 1,5 миллиона фунтов.

В последующие годы при Бейтсе «Челси» укрепил свои позиции в английском футболе и стал постоянным участником Премьер-лиги.

В 2003 году Бейтс продал клуб Роману Абрамовичу примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов. После этого «Челси» начал новую эпоху, в ходе которой пять раз становился чемпионом Англии.

После ухода из лондонского клуба Бейтс стал совладельцем и председателем «Лидс Юнайтед», приобретя 50% акций команды.

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Перевод с espn.com
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