Англичане могут получить рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-26

сегодня, 19:15

Футболисты сборной Англии могут полуяить рекордные бонусы в случае победы на ЧМ -2026

ФИФА выплатит национальной ассоциации победителя около 38 миллионов фунтов стерлингов. Из них примерно 15 миллионов фунтов разделят между футболистами и тренерским штабом.

Главный тренер получит примерно 3 миллиона, а его помощники — около 1 миллиона фунтов. Остальное достанется игрокам.

Бонусы футболистов окажутся более чем в два раза выше тех, которые команда могла получить за победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.