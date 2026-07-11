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Англичане могут получить рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-26

сегодня, 19:15

Футболисты сборной Англии могут полуяить рекордные бонусы в случае победы на ЧМ-2026

ФИФА выплатит национальной ассоциации победителя около 38 миллионов фунтов стерлингов. Из них примерно 15 миллионов фунтов разделят между футболистами и тренерским штабом.

Главный тренер Томас Тухель получит примерно 3 миллиона, а его помощники — около 1 миллиона фунтов. Остальное достанется игрокам.

Бонусы футболистов окажутся более чем в два раза выше тех, которые команда могла получить за победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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Все комментарии
ftsj9x8pv42c
ftsj9x8pv42c
сегодня в 19:35
Пока ключевое слово "могут".... по игре не канают на чемпионов....
Гость
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