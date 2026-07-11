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Запросы по зарплате могут сорвать переход Салаха в Саудовскую Аравию

сегодня, 20:31

Будущее бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остается неопределенным. По информации The Sun, переход египтянина в чемпионат Саудовской Аравии может не состояться из-за его высоких финансовых требований.

34-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении девяти лет.

После вылета сборной Египта с чемпионата мира — 2026 Салах рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют клубы MLS, европейские команды, а также представители саудовской Про-лиги.

Сообщается, что в «Ливерпуле» нападающий зарабатывал около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Теперь футболист рассчитывает получать еще более высокую зарплату, если согласится на переезд в Саудовскую Аравию.

По данным источника, наиболее реальными претендентами на подписание Салаха остаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия», однако финансовые запросы египтянина могут осложнить переговоры.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 21:14
Видимо хочет остаться в США и выступать за Интер Маями с Лео Месси за одну команду так как слился он в игре против Аргов и те выиграли у Египта........
STVA 1
STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:00
Можно и этот показать))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:42, ред.
Мультик "Остров Сокровищ" ему покажите..., там есть песенка про жадного мальчика Билли... ))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:36
Ну сути логичные запросы.
Гость
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