Запросы по зарплате могут сорвать переход Салаха в Саудовскую Аравию

сегодня, 20:31

Будущее бывшего нападающего «Ливерпуля» остается неопределенным. По информации The Sun, переход египтянина в чемпионат Саудовской Аравии может не состояться из-за его высоких финансовых требований.

34-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении девяти лет.

После вылета сборной Египта с чемпионата мира — 2026 Салах рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют клубы MLS , европейские команды, а также представители саудовской Про-лиги.

Сообщается, что в «Ливерпуле» нападающий зарабатывал около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Теперь футболист рассчитывает получать еще более высокую зарплату, если согласится на переезд в Саудовскую Аравию.

По данным источника, наиболее реальными претендентами на подписание Салаха остаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия», однако финансовые запросы египтянина могут осложнить переговоры.