«Краснодар» уступил «Ростову» в товарищеском матче

сегодня, 21:48

«Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в контрольном матче со счетом 4:3. Встреча прошла на поле академии краснодарского клуба.

По регламенту команды провели три тайма: первые два длились по 45 минут, заключительный — 30 минут.

Главным героем встречи стал нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, оформивший дубль. Еще по одному мячу в составе победителей забили Иван Комаров и Егор Голенков.

У «Краснодара» отличились Лукас Оласа, Даниил Уткин и Хуан Боселли, однако этих голов не хватило, чтобы избежать поражения.

Следующий товарищеский матч «Ростов» проведет 15 июля против «Факела», а «Краснодар» 19 июля встретится с «Балтикой».