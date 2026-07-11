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«Краснодар» уступил «Ростову» в товарищеском матче

сегодня, 21:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

«Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в контрольном матче со счетом 4:3. Встреча прошла на поле академии краснодарского клуба.

По регламенту команды провели три тайма: первые два длились по 45 минут, заключительный — 30 минут.

Главным героем встречи стал нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, оформивший дубль. Еще по одному мячу в составе победителей забили Иван Комаров и Егор Голенков.

У «Краснодара» отличились Лукас Оласа, Даниил Уткин и Хуан Боселли, однако этих голов не хватило, чтобы избежать поражения.

Следующий товарищеский матч «Ростов» проведет 15 июля против «Факела», а «Краснодар» 19 июля встретится с «Балтикой».

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Источник: soccer.ru
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