«Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в товарищеской встрече. Матч, прошедший на «РЖД Арене», завершился со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.
Счет был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев.
Окончательный результат на 63-й минуте установил полузащитник Алексей Батраков, который реализовал пенальти.
Второй тайм - сначала гол Пиняева из-за (в который раз!!!!!!!!) ошибки максимки, а потом...
А потом - ФСЁ!
Остаётся только и надеяться, что Карседо запутывал Зенит перед Суперкубком и не раскрывал свои козыри. )))
P.S. Так-то УДАЧЛИВЫЙ нападающий КБ позарез нужен.
Угальде, как и в прошлом сезоне, ни о чём.
Гарсия, конечно, молодец, только, вот, рост у него ниже среднего: пригодится, когда Спартак будет играть на контратаках.
Но ОСНОВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ НУЖЕН!
Полех понравился.
Никакого страха перед взрослыми дядьками.
Спортивная злость и настырность через край бьёт.
А что, если Карседо именно его основным нападающим сделает на Суперкубке?
ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ...