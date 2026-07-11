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«Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

сегодня, 21:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в товарищеской встрече. Матч, прошедший на «РЖД Арене», завершился со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Счет был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев.

Окончательный результат на 63-й минуте установил полузащитник Алексей Батраков, который реализовал пенальти.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:06
Первый тайм - эффектно, но НЕ эффективно.
Второй тайм - сначала гол Пиняева из-за (в который раз!!!!!!!!) ошибки максимки, а потом...
А потом - ФСЁ!
Остаётся только и надеяться, что Карседо запутывал Зенит перед Суперкубком и не раскрывал свои козыри. )))

P.S. Так-то УДАЧЛИВЫЙ нападающий КБ позарез нужен.
Угальде, как и в прошлом сезоне, ни о чём.
Гарсия, конечно, молодец, только, вот, рост у него ниже среднего: пригодится, когда Спартак будет играть на контратаках.
Но ОСНОВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ НУЖЕН!
Полех понравился.
Никакого страха перед взрослыми дядьками.
Спортивная злость и настырность через край бьёт.
А что, если Карседо именно его основным нападающим сделает на Суперкубке?
ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:57, ред.
Максименка опять завалилапсь в тот же бок что и всегда, как же она достала если честно, как куриная слепота всего менеджмента Спартака, хоть бы в товарняке попробовал налево упасть, ну точно проблемы с сердцем, не иначе боится на этот бок падать
Гость
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