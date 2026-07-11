«Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

сегодня, 21:55

Московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в товарищеской встрече. Матч, прошедший на « РЖД Арене», завершился со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Счет был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев.

Окончательный результат на 63-й минуте установил полузащитник Алексей Батраков, который реализовал пенальти.