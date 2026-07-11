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Матч Норвегия — Англия могут перенести из-за экстремальной жары

сегодня, 22:08
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 00:00 Не начался

Четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии может начаться позже запланированного времени из-за экстремальных погодных условий во Флориде.

По данным испанских СМИ, в южной части штата, где пройдет встреча, ожидается аномальная жара. Температура воздуха с учетом влажности может превысить 40 градусов по Цельсию.

Организаторы турнира рассматривают возможность переноса времени начала игры, чтобы снизить риск для здоровья футболистов и болельщиков. Окончательное решение пока не принято.

Матч должен начаться в 17.00 по местному времени (00:00 мск).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:42
У нас тоже +40-42, но я же хожу в магазин и за пенсией...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 22:28
Ежкин кот. Когда спать?
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 22:26
Надеюсь переносут не на осень?😃
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:16
жара во Флориде в середине лета??? ну кто бы мог подумать. а мы тут в одну калитку ругаем тех, кого снег зимой поражает из года в год и они не готовы каждый год к снегу в январе. а тут гляди-ка, такие же умельцы сидят.
885gh6ctensz
885gh6ctensz
сегодня в 22:12
Чемпионат какой то не предсказуемый
Гость
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