Матч Норвегия — Англия могут перенести из-за экстремальной жары

сегодня, 22:08

Четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии может начаться позже запланированного времени из-за экстремальных погодных условий во Флориде.

По данным испанских СМИ , в южной части штата, где пройдет встреча, ожидается аномальная жара. Температура воздуха с учетом влажности может превысить 40 градусов по Цельсию.

Организаторы турнира рассматривают возможность переноса времени начала игры, чтобы снизить риск для здоровья футболистов и болельщиков. Окончательное решение пока не принято.

Матч должен начаться в 17.00 по местному времени (00:00 мск).