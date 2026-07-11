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Мальдини стал техническим директором сборной Италии

сегодня, 22:19

Легендарный защитник Паоло Мальдини получил должность технического директора сборной Италии. Стороны достигли окончательной договоренности, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мальдини будет отвечать за развитие нового проекта национальной команды и формирование ее спортивной стратегии.

Назначение состоится в рамках перестройки Итальянской федерации футбола, которую возглавит Джованни Малаго.

Для Мальдини это станет возвращением к руководящей работе после его ухода из «Милана», где он занимал должность технического директора.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:37
Наконец долгожданная хорошая новость))
Итальянскому футболу нужна свежая кровь и молодые энергичные менеджеры. Мальдини один из лучших
Гость
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