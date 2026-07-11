Мальдини стал техническим директором сборной Италии

Легендарный защитник Паоло Мальдини получил должность технического директора сборной Италии. Стороны достигли окончательной договоренности, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мальдини будет отвечать за развитие нового проекта национальной команды и формирование ее спортивной стратегии.
Назначение состоится в рамках перестройки Итальянской федерации футбола, которую возглавит Джованни Малаго.
Для Мальдини это станет возвращением к руководящей работе после его ухода из «Милана», где он занимал должность технического директора.
Итальянскому футболу нужна свежая кровь и молодые энергичные менеджеры. Мальдини один из лучших