Мальдини стал техническим директором сборной Италии

сегодня, 22:19

Легендарный защитник получил должность технического директора сборной Италии. Стороны достигли окончательной договоренности, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мальдини будет отвечать за развитие нового проекта национальной команды и формирование ее спортивной стратегии.

Назначение состоится в рамках перестройки Итальянской федерации футбола, которую возглавит Джованни Малаго.

Для Мальдини это станет возвращением к руководящей работе после его ухода из «Милана», где он занимал должность технического директора.