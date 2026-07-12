Англия победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв в дополнительное время Норвегию 2:1.
Норвежцы вышли вперед на 36-й минуте, когда забил Андреас Шельдеруп. Джуд Беллингем сравнял на 45+2-й. Он же провел решающий мяч в овертайме на 93-й минуте.
В полуфинале соперником Англии будет победитель пары Аргентина — Швейцария.
У Англии, выделить кого-то одного сложно, потому что, при такой невнятной игре, никто не проявил себя должным образом. Кейн потерялся. Не получилось у него в его манере разогнать атаку, потому что очень грамотно и внимательно норвеги сыграли в центре поля. Замена Гордона на Эзе мне не понравилась. Гордон не просто обострял фланг, он нёс элементарную мысль, именно то, чего нет у Эзе, который только за счет техники пытался пролезть вперед...
Норвегия играла просто, но очень командно. В два три средних паса находили пространство, выбегали и обостряли. Англичане, как обычно действовали в позиционном и очень простецком ключе, и всё, что спасало эту сборную- этo периодическое подключение флангов- в лице Саки и Эзе... Во всем остальном- бестолковая позиционная возня. Но всё же, следует выделить Беллингема, как автора двух решающих мячей.
Я болел за Тухеля и Кейна, но Норвегия понравилась больше. Правда, в такую жару, видимо, много сил ушло у викингов на прессинг, что было видно в овертайме, когда на стремительные атаки, у викингов элементарно не хватало сил... Итак, Англию с победой!!! Но это- Пиррова победа, так города не берут. А если Кейн хочет получить ЗМ- надо играть лучше, искать мяч, а не стоять как монумент...