Англия победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

сегодня, 02:49

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ -2026, обыграв в дополнительное время Норвегию 2:1.

Норвежцы вышли вперед на 36-й минуте, когда забил Андреас Шельдеруп. Джуд Беллингем сравнял на 45+2-й. Он же провел решающий мяч в овертайме на 93-й минуте.

В полуфинале соперником Англии будет победитель пары Аргентина — Швейцария.