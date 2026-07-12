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Англия победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

сегодня, 02:49
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв в дополнительное время Норвегию 2:1.

Норвежцы вышли вперед на 36-й минуте, когда забил Андреас Шельдеруп. Джуд Беллингем сравнял на 45+2-й. Он же провел решающий мяч в овертайме на 93-й минуте.

В полуфинале соперником Англии будет победитель пары Аргентина — Швейцария.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 03:25
Представление было интересным, вполне достойным четвертьфинала ЧМ.
Обе стороны заслужили немало добрых слов, которые, несомненно, будут о них сказаны- матч этот, кмк, получит хорошую прессу.
Трудно утверждать, кто был более достоин победы и прохода дальше..

Викинги были по-своему весьма хороши.
Это и блиставший индивидуальной техникой Эдегор; и внезапный Шельдеруп, поздравивший соперника безбашенным ударом, которого никто не ждал, включая и проспавшего его Пикфорда;

и отряд из трио кавалергардов центра поля Хеггема, Аера и Берге, средним ростом 195, уверенно справлявшихся с попытками англичан играть кроссами в штрафную норгов- исторически типичный британский футбол в данном случае был неуместен.

Но были у норгов и проблемы, решить которые им не удалось.
Прежде всего, не удалось использовать свою главную фишку в лице Холанда. Крутой норвежский наконечник был почти не у дел, сумев нанести лишь два неопасных удара по воротам.

Сольбаккен сдался и заменил Холанда на весь второй экстра-тайм, хотя норги уже проигрывали. Во вторых, норгов подводила реализация, что особенно проявилось на 44', когда Сёрлот и Холланд вывалились вдвоём на 1 заща, но Сёрлот бездарнейше запорол эпизод.

Думаю, что норги во многом проиграли именно в этот момент, когда имели блестящую возможность повести 2:0 и упустили её.
Как часто бывает, через пару минут футбольный бог в лице Джуда наказал за это..

И это был отличный гол, англичане весь первый тайм разрабатывали свой левый фанг атаки и добились своего- Гордон и Джуд рассверлили таки здесь дырочку в обороне норгов и организовали наказание.

Ну и победная банка тоже получилась заслуженной- зацементированная оборона вскрывается прежде всего дальними ударами. Морган решился, а Джуд преуспел в добивании. Классика.

Англичан с проходом.
Второй и последний раз в истории Англия была в 1/2 ЧМ в 90 году..
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 03:25
Англия была сильнее если брать все ключевые моменты . Но много перепасовок в центре поля и не всегда полезные действия Нони. Пускай поставлю на финал Англия- Франция
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 03:23, ред.
Норвегия предпочтительнее и острее смотрелась по игре. Где то им не повезло как с попаданием в перекладину. Где то не хватило мастерства как при выходе 2 в 1 Серлоту. У англичан в первом тайме был ватокат как вчера у испанцев. Норвежцы отдали им мяч но англичане не знали что с ним делать. Во втором тайме вообще Норвегия имела преимущество. Кейна и Холанда сегодня команды надежно закрыли. Но в итоге зарешал Беллингем а у норвежцев не нашлось игрока такого класса. Второй гол Англии напомнил вчерашний испанский. Тоже ошибка вратаря и добивание.
Capral
Capral
сегодня в 03:06
Несмотря на победу англичан, больше понравилась Норвегия. Играли острей, умней, находили свободные зоны, лучше играли на подборах и даже каждый угловой от Норвегии нёс с собой опасность. Очень понравился фланговый технарь Нуса, практически, всё игровое время терроризировавший фланг английской сборной. Холанд не забил, но его присутствие держало напряжение в штрафной англичан.

У Англии, выделить кого-то одного сложно, потому что, при такой невнятной игре, никто не проявил себя должным образом. Кейн потерялся. Не получилось у него в его манере разогнать атаку, потому что очень грамотно и внимательно норвеги сыграли в центре поля. Замена Гордона на Эзе мне не понравилась. Гордон не просто обострял фланг, он нёс элементарную мысль, именно то, чего нет у Эзе, который только за счет техники пытался пролезть вперед...

Норвегия играла просто, но очень командно. В два три средних паса находили пространство, выбегали и обостряли. Англичане, как обычно действовали в позиционном и очень простецком ключе, и всё, что спасало эту сборную- этo периодическое подключение флангов- в лице Саки и Эзе... Во всем остальном- бестолковая позиционная возня. Но всё же, следует выделить Беллингема, как автора двух решающих мячей.

Я болел за Тухеля и Кейна, но Норвегия понравилась больше. Правда, в такую жару, видимо, много сил ушло у викингов на прессинг, что было видно в овертайме, когда на стремительные атаки, у викингов элементарно не хватало сил... Итак, Англию с победой!!! Но это- Пиррова победа, так города не берут. А если Кейн хочет получить ЗМ- надо играть лучше, искать мяч, а не стоять как монумент...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:00
Ненавижу Остров.
Но лохматого они сделали.
У норгов появился футбол.
Но Джуд крут.
Едем дальше.
Спать и да приснится мне святой Мостовой в роли главного тренера сборной РФ в год когда он поднимет кубок Чемпионата Мира со своей сборной!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 02:56
Англичане свои моменты не упустили. Ждём Аргентину!
Pinto 3
Pinto 3 ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 02:55
Аргентина и не дойдет. Если судьи опять не помогут.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 02:52
Очень жаль что самые две противные команды оказались на одной стороне сетки
Ни Англия, ни Аргентина не заслужили дойти до полуфинала
Гость
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