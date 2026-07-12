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Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

сегодня, 08:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария04:00 Не начался

Аргентина обыграла Швейцарию (3:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

На 10-й минуте Алексис МакАллистер вывел Аргентину вперёд. На 67-й минуте Дэн Ндойе сравнял счёт. На 72-й минуте с поля был удалён нападающий Швейцарии Брель Эмболо. На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел вперёд Аргентину. На 120-й минуте Лаутаро Мартинес поставил точку в матче.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 08:45
Италия с Паоло Росси в 1980ом тоже начинала неказисто и со скрипом... Аргентина с уникальным составом и игровыми вариантами способна на многое... С победой!
Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:45
У кого-то после этого матча остались сомнения, что Аргентина играет под полным покровительством ФИФА.

Игра была плюс-минус равная, с может незначительным перевесом в сторону агров. Но момент с удалением, - это просто полнейший цирк.

Во-первых, давать вторую жёлтую за симуляцию, которая была в центре поля и не несла никакой потенциальной опасности, - это уже редкость. А если мы возьмём нынешний ЧМ, где арбитры подняли планку судейства на максимальную борьбу и минимум фиксаций нарушений, то такое нарушение в 99% и не заметили бы вовсе.

И во-вторых, а с какого рожна VAR вмешался в эпизод с жёлтой карточкой. Не со второй жёлтой, которая могла стать красной, а с первой, которая не сулила удаления.

В IFAB четко сказанно: VAR не вмешивается в эпизоды с вынесением прямых желтых карточек. Видеоассистенты имеют право проверять только моменты, связанные с удалением (прямая красная), голами, пенальти или ошибкой в идентификации игрока. Недавно добавили пункт, в котором разрешается VAR смотреть жёлтую карточку, только если она является второй, и ведёт к удалению. Но это была не вторая ЖК.

И если на прошлом ЧМ сборная Аргентины смотрелась вполне убедительно, и лишь к судейству в финали возникли большие вопросы, но на этом ЧМ полуживую Аргентину просто за уши тянут к финалу.
tims
tims
сегодня в 08:36, ред.
Модераторов Соккера настолько обозлил результат матча Аргентина-Швейцария, что они "позабыли" на странице матча показать счёт игры (и на полосе игр вверху). Понятно, что и новость о победе клуба Месси появилась только через несколько часов. Впрочем, возможно, дежурный модератор (или как у них там это называется) просто проспал. О какой уж тут оперативности информации, что отличает качественное СМИ, может идти речь... А вообще, ненависть менагеров Соккера к Месси, судя по комментариям некоторых так называемых авторов сайта (зачастую малограмотных) просто зашкаливает. Это уже клиника... Мой совет Соккеру: если Аргентина выиграет у Англии (что я ей желаю), новость о победе ненавистной Аргентины с ещё больше ненавистным Месси поместите на странице с траурной рамкой... И не благодарите!
Что касается прошедшего матча, то латиноамериканцы лучшей игры не показали. Возможно, недооценили соперника. Но результат есть результат. Думаю, что и без удаления швейцарского футболиста аргентинцы дожали бы гейропейцев. Они это умеют...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:32
Мощные полуфиналы. Прогнозировать нет смысла - чего только в жизни не бывает.))) Развязка совсем близко. А вроде вчера только ЧМ начался...
rac5646z7xwx
rac5646z7xwx
сегодня в 08:24
Ничего сверхестественного не произошло, выиграл сильнейший.
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