Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

сегодня, 08:20

Аргентина обыграла Швейцарию (3:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

На 10-й минуте Алексис МакАллистер вывел Аргентину вперёд. На 67-й минуте Дэн Ндойе сравнял счёт. На 72-й минуте с поля был удалён нападающий Швейцарии Брель Эмболо. На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел вперёд Аргентину. На 120-й минуте Лаутаро Мартинес поставил точку в матче.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией.