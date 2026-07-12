Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Аргентина обыграла Швейцарию (3:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.
На 10-й минуте Алексис МакАллистер вывел Аргентину вперёд. На 67-й минуте Дэн Ндойе сравнял счёт. На 72-й минуте с поля был удалён нападающий Швейцарии Брель Эмболо. На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел вперёд Аргентину. На 120-й минуте Лаутаро Мартинес поставил точку в матче.
В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией.
Игра была плюс-минус равная, с может незначительным перевесом в сторону агров. Но момент с удалением, - это просто полнейший цирк.
Во-первых, давать вторую жёлтую за симуляцию, которая была в центре поля и не несла никакой потенциальной опасности, - это уже редкость. А если мы возьмём нынешний ЧМ, где арбитры подняли планку судейства на максимальную борьбу и минимум фиксаций нарушений, то такое нарушение в 99% и не заметили бы вовсе.
И во-вторых, а с какого рожна VAR вмешался в эпизод с жёлтой карточкой. Не со второй жёлтой, которая могла стать красной, а с первой, которая не сулила удаления.
В IFAB четко сказанно: VAR не вмешивается в эпизоды с вынесением прямых желтых карточек. Видеоассистенты имеют право проверять только моменты, связанные с удалением (прямая красная), голами, пенальти или ошибкой в идентификации игрока. Недавно добавили пункт, в котором разрешается VAR смотреть жёлтую карточку, только если она является второй, и ведёт к удалению. Но это была не вторая ЖК.
И если на прошлом ЧМ сборная Аргентины смотрелась вполне убедительно, и лишь к судейству в финали возникли большие вопросы, но на этом ЧМ полуживую Аргентину просто за уши тянут к финалу.
Что касается прошедшего матча, то латиноамериканцы лучшей игры не показали. Возможно, недооценили соперника. Но результат есть результат. Думаю, что и без удаления швейцарского футболиста аргентинцы дожали бы гейропейцев. Они это умеют...