Хулиан Альварес: «Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»

Нападающий Аргентины Хулиан Альварес хочет выиграть ЧМ-2026 для Лионеля Месси.
Мы сделаем всё, чтобы Месси опять выиграл чемпионат мира. Каждая игра для него — это битва. Первым делом, когда я забил гол, я обнял его.
Мы сделаем всё, чтобы Месси опять выиграл чемпионат мира. Каждая игра для него — это битва. Первым делом, когда я забил гол, я обнял его.
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