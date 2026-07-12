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Хулиан Альварес: «Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»

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Maks Mb
Maks Mb ответ a3mnztfdnjzt (раскрыть)
сегодня в 10:50
Ой ой ой, сколько желчи и зависти... Пеле.. главный мошенник в истории футбола.
a3mnztfdnjzt
a3mnztfdnjzt
сегодня в 10:27
Меська купил ФИФА -посмотрим что из этого получится,всё равно как бы эта аргентинская крыса не хотела королём Мирового футбола ,она не станет ,кишка тонка!!!Король -непревзойдённый ПЕЛЕ,как бы кто этого не хотел!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:24
Язык по глубжеее, Хулиииан 😆
Old16
Old16
сегодня в 10:20
Отдыхайте , не заслуживаете первого места
Futurista
Futurista
сегодня в 10:17, ред.
Инфантино: Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира...нужно продать все эти lego))...
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